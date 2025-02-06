Нереально лінивий сирний перекус: приготуйте, якщо вдома є лаваш (відео)

Рецепт дуже простого сирного перекусу

Щоб перекусити, не обов’язково витрачати чимало часу та сил. Ми ділились рецептом чудових лінивих круасанів. Тепер розповімо, як, маючи лаваш та сир, приготувати дуже смачний перекус.

У кулінарному блозі cook_julija_simonchuk розповіли, як приготувати чудовий пиріг з лаваша. Приготування максимально просте, а смак дуже сирний.

Інгредієнти:

молоко 2,5% — 300 мл

сир кисломолочний — 350 г

яйця — 4 шт

сир моцарелла (або інший що добре плавиться) — 300 г

лаваш — 350-380 г

Спосіб приготування:

Беремо велику миску, в якій буде зручно все замішувати. Кладемо туди кисломолочний сир, вибиваємо яйця та наливаємо молоко. Натираємо і додаємо сир по типу Моцарелли. Все перемішуємо, можна навіть перебити блендером, але не подрібнюємо до однорідності. Додаємо лаваш, порваний шматочками. Все вимішуємо і кладемо в форму, змащену маслом. Якщо у вас силіконова форма, то змащувати не потрібно. Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах. Час випікання орієнтовно становить 30 хвилин.

Цей пиріг просто розкішний, він смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Також ми ділились рецептом дуже смачної запіканки.