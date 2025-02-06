Нереально ленивый сырный перекус: приготовьте, если дома есть лаваш (видео)

Рецепт очень простого сырного перекуса

Чтобы перекусить, не обязательно тратить много времени и сил. Мы делились рецептом великолепных ленивых круассанов. Теперь расскажем, как, имея лаваш и сыр, приготовить вкуснейший перекус.

В кулинарном блоге cook_julija_simonchuk рассказали, как приготовить замечательный пирог из лаваша. Приготовление максимально простое, а вкус очень сырный.

Ингредиенты:

молоко 2,5% — 300 мл

творог — 350 г

яйца — 4 шт

сыр моцарелла (или другой хорошо плавящийся) — 300 г

лаваш — 350-380 г

Способ приготовления:

Берем большую миску, в которой будет удобно все замешивать. Кладем туда кисломолочный творог, выбиваем яйца и наливаем молоко. Натираем и добавляем сыр. Все перемешиваем, можно даже перебить блендером, но не измельчаем до однородности. Добавляем лаваш, порванный кусочками. Все вымешиваем и кладем в форму, смазанную маслом. Если у вас силиконовая форма, то не нужно смазывать. Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах. Время выпечки ориентировочно составляет 30 минут.

Этот пирог просто роскошный, он подходит как в горячем, так и в холодном виде. Также мы делились рецептом вкуснейшей запеканки.