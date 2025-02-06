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Нереально ленивый сырный перекус: приготовьте, если дома есть лаваш (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный сырный пирог
Вкусный сырный пирог. Фото Скриншот из видео

Рецепт очень простого сырного перекуса

Чтобы перекусить, не обязательно тратить много времени и сил. Мы делились рецептом великолепных ленивых круассанов. Теперь расскажем, как, имея лаваш и сыр, приготовить вкуснейший перекус.

В кулинарном блоге cook_julija_simonchuk рассказали, как приготовить замечательный пирог из лаваша. Приготовление максимально простое, а вкус очень сырный.

Ингредиенты:

  • молоко 2,5% — 300 мл
  • творог — 350 г
  • яйца — 4 шт
  • сыр моцарелла (или другой хорошо плавящийся) — 300 г
  • лаваш — 350-380 г

Способ приготовления:

  1. Берем большую миску, в которой будет удобно все замешивать. Кладем туда кисломолочный творог, выбиваем яйца и наливаем молоко. Натираем и добавляем сыр.
  2. Все перемешиваем, можно даже перебить блендером, но не измельчаем до однородности. Добавляем лаваш, порванный кусочками.
  3. Все вымешиваем и кладем в форму, смазанную маслом. Если у вас силиконовая форма, то не нужно смазывать.
  4. Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах. Время выпечки ориентировочно составляет 30 минут.

Этот пирог просто роскошный, он подходит как в горячем, так и в холодном виде. Также мы делились рецептом вкуснейшей запеканки.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Пирог #Лаваш