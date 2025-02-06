Нереально ленивый сырный перекус: приготовьте, если дома есть лаваш (видео)
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Рецепт очень простого сырного перекуса
Чтобы перекусить, не обязательно тратить много времени и сил. Мы делились рецептом великолепных ленивых круассанов. Теперь расскажем, как, имея лаваш и сыр, приготовить вкуснейший перекус.
В кулинарном блоге cook_julija_simonchuk рассказали, как приготовить замечательный пирог из лаваша. Приготовление максимально простое, а вкус очень сырный.
Ингредиенты:
- молоко 2,5% — 300 мл
- творог — 350 г
- яйца — 4 шт
- сыр моцарелла (или другой хорошо плавящийся) — 300 г
- лаваш — 350-380 г
Способ приготовления:
- Берем большую миску, в которой будет удобно все замешивать. Кладем туда кисломолочный творог, выбиваем яйца и наливаем молоко. Натираем и добавляем сыр.
- Все перемешиваем, можно даже перебить блендером, но не измельчаем до однородности. Добавляем лаваш, порванный кусочками.
- Все вымешиваем и кладем в форму, смазанную маслом. Если у вас силиконовая форма, то не нужно смазывать.
- Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах. Время выпечки ориентировочно составляет 30 минут.
Этот пирог просто роскошный, он подходит как в горячем, так и в холодном виде. Также мы делились рецептом вкуснейшей запеканки.