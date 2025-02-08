Не вінегретом єдиним: який ще смачний салат з буряка приготувати (відео)

Впорається навіть новачок

Буряк — надзвичайно корисний овоч, який чудово смакує у запеченому, відвареному або навіть сирому вигляді. З нього можна приготувати смачні й легкі домашні салати, на кшталт "Шуби".

Сьогодні ми пропонуємо ще один варіант смачного салату з буряка. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з буряка з яблуком

Інгредієнти:

буряк запечений або варений – 2 шт.;

мікс салату – 180 г;

яблуко – 1 шт.;

сир фелата – 70 г;

сушена вишня – 40 г;

Для заправки:

олія;

винний оцет – 30 мл;

мед – 1 ч. л.;

гірчиця у зернах – 2 ч. л.;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Буряк запекти та нарізати кубиком.

2.Змішати всі інгредієнти для заправки.

3.Викласти мікс салату і додати буряк, нарізане яблуко та сир. Полити все заправкою.

4.Додати сушену вишню або ваші улюблені сухофрукти та можна їсти.