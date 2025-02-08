Не вінегретом єдиним: який ще смачний салат з буряка приготувати (відео)
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Буряк — надзвичайно корисний овоч, який чудово смакує у запеченому, відвареному або навіть сирому вигляді. З нього можна приготувати смачні й легкі домашні салати, на кшталт "Шуби".
Сьогодні ми пропонуємо ще один варіант смачного салату з буряка. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат з буряка з яблуком
Інгредієнти:
- буряк запечений або варений – 2 шт.;
- мікс салату – 180 г;
- яблуко – 1 шт.;
- сир фелата – 70 г;
- сушена вишня – 40 г;
Для заправки:
- олія;
- винний оцет – 30 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- гірчиця у зернах – 2 ч. л.;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Буряк запекти та нарізати кубиком.
2.Змішати всі інгредієнти для заправки.
3.Викласти мікс салату і додати буряк, нарізане яблуко та сир. Полити все заправкою.
4.Додати сушену вишню або ваші улюблені сухофрукти та можна їсти.