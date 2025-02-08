Не винегретом единым: какой еще вкусный салат из свеклы приготовить (видео)

Справится даже новичок

Свекла — очень полезный овощ, который прекрасно подходит в запеченном, отварном или даже сыром виде. Из него можно приготовить вкусные и легкие домашние салаты, вроде "Шубы".

Сегодня мы предлагаем еще один вариант вкусного салата из свеклы. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат из свеклы с яблоком

Ингредиенты:

свекла запеченная или вареная – 2 шт.;

микс салата – 180 г;

яблоко – 1 шт.;

сыр фелата – 70 г;

сушеная вишня – 40 г;

Для заправки:

масло;

винный уксус – 30 мл;

мед – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 2 ч. л.;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Свекла запечь и нарезать кубиком.

2.Смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полить все заправкой.

4.Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно есть.