Не винегретом единым: какой еще вкусный салат из свеклы приготовить (видео)
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Справится даже новичок
Свекла — очень полезный овощ, который прекрасно подходит в запеченном, отварном или даже сыром виде. Из него можно приготовить вкусные и легкие домашние салаты, вроде "Шубы".
Сегодня мы предлагаем еще один вариант вкусного салата из свеклы. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить салат из свеклы с яблоком
Ингредиенты:
- свекла запеченная или вареная – 2 шт.;
- микс салата – 180 г;
- яблоко – 1 шт.;
- сыр фелата – 70 г;
- сушеная вишня – 40 г;
Для заправки:
- масло;
- винный уксус – 30 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- горчица в зернах – 2 ч. л.;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Свекла запечь и нарезать кубиком.
2.Смешать все ингредиенты для заправки.
3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полить все заправкой.
4.Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно есть.