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Не винегретом единым: какой еще вкусный салат из свеклы приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Готовится просто, получается вкусно
Готовится просто, получается вкусно. Фото instagram.com

Справится даже новичок

Свекла — очень полезный овощ, который прекрасно подходит в запеченном, отварном или даже сыром виде. Из него можно приготовить вкусные и легкие домашние салаты, вроде "Шубы".

Сегодня мы предлагаем еще один вариант вкусного салата из свеклы. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат из свеклы с яблоком

Ингредиенты:

  • свекла запеченная или вареная – 2 шт.;
  • микс салата – 180 г;
  • яблоко – 1 шт.;
  • сыр фелата – 70 г;
  • сушеная вишня – 40 г;

Для заправки:

  • масло;
  • винный уксус – 30 мл;
  • мед – 1 ч. л.;
  • горчица в зернах – 2 ч. л.;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1.Свекла запечь и нарезать кубиком.

2.Смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полить все заправкой.

4.Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно есть.

Теги:
#Свекла #Салат #Готовим дома