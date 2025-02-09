Фантастична лінива вечеря: беремо банку тушонки і картоплю (відео)
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Апетитна тушкована картопля
Є чимало способів спростити життя кулінара. Ми розповідали, як зробити круасани з готового тіста. Тепер ділимось рецептом апетитної страви, яка врятує вас, якщо потрібно швидко поїсти.
Кулінарна блогерка під ніком ann_.food розповіла, як приготувати повноцінну страву з картоплі і банки м’ясної тушонки. Тушкована картопля за цим рецептом нереально швидко готується, а виходить смачною і ароматною.
Інгредієнти:
- Консервоване мʼясо — 1 банка
- Картопля — 6-7 шт
- Цибуля — 1 шт
- Морква — 1 шт
- Часник — 2 зуб.
- Томатне пюре — 100 г
- Сіль, перець до смаку
- Паприка до смаку
- Зелень до смаку
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо та нарізаємо на шматочки. Викладаємо її на сковороду з розігрітою олією та обсмажуємо кілька хвилин, щоб вона набула рум’яної скоринки.
- Виймаємо картоплю та викладаємо на ту ж сковороду дрібно нарізану цибулю. Смажимо до прозорості і додаємо накришену моркву. Тушкуємо все разом кілька хвилин, до м’якості моркви.
- Додаємо до овочів томатне пюре, перемішуємо і тушкуємо все разом. До смаку солимо, додаємо часник і банку тушкованого м’яса.
- Все перемішуємо, додаємо інші спеції. Повертаємо картоплю, за потреби доливаємо трохи води та тушкуємо все разом до готовності картоплі.
Подаємо готову страву зі свіжою зеленню. Це надзвичайно смачно і так же просто, як і апетитна запіканка в духовці.