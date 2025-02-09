Фантастична лінива вечеря: беремо банку тушонки і картоплю (відео)

Апетитна тушкована картопля

Є чимало способів спростити життя кулінара. Ми розповідали, як зробити круасани з готового тіста. Тепер ділимось рецептом апетитної страви, яка врятує вас, якщо потрібно швидко поїсти.

Кулінарна блогерка під ніком ann_.food розповіла, як приготувати повноцінну страву з картоплі і банки м’ясної тушонки. Тушкована картопля за цим рецептом нереально швидко готується, а виходить смачною і ароматною.

Інгредієнти:

Консервоване мʼясо — 1 банка

Картопля — 6-7 шт

Цибуля — 1 шт

Морква — 1 шт

Часник — 2 зуб.

Томатне пюре — 100 г

Сіль, перець до смаку

Паприка до смаку

Зелень до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо та нарізаємо на шматочки. Викладаємо її на сковороду з розігрітою олією та обсмажуємо кілька хвилин, щоб вона набула рум’яної скоринки. Виймаємо картоплю та викладаємо на ту ж сковороду дрібно нарізану цибулю. Смажимо до прозорості і додаємо накришену моркву. Тушкуємо все разом кілька хвилин, до м’якості моркви. Додаємо до овочів томатне пюре, перемішуємо і тушкуємо все разом. До смаку солимо, додаємо часник і банку тушкованого м’яса. Все перемішуємо, додаємо інші спеції. Повертаємо картоплю, за потреби доливаємо трохи води та тушкуємо все разом до готовності картоплі.

Подаємо готову страву зі свіжою зеленню. Це надзвичайно смачно і так же просто, як і апетитна запіканка в духовці.