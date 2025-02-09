Фантастически ленивый ужин: берем банку тушенки и картошку (видео)

Аппетитный тушеный картофель

Есть немало способов упростить жизнь кулинара. Мы рассказывали, как сделать круассаны из готового теста. Теперь делимся рецептом аппетитного блюда, которое спасет вас, если нужно быстро поесть.

Кулинарная блоггерша под ником ann_.food рассказала, как приготовить полноценное блюдо из картофеля и банки мясной тушенки. Тушеный картофель по этому рецепту нереально быстро готовится, а получается вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

Консервированное мясо — 1 банка

Картофель — 6-7 шт

Лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Чеснок – 2 зуб.

Томатное пюре — 100 г

Соль, перец по вкусу

Паприка по вкусу

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

Картофель чистим и нарезаем на кусочки. Выкладываем ее на сковороду с разогретым маслом и обжариваем несколько минут, чтобы она приобрела румяную корочку. Вынимаем картофель и выкладываем на ту же сковороду мелко нарезанный лук. Жарим до прозрачности и добавляем накрошенную морковь. Тушим все вместе несколько минут, до мягкости моркови. Добавляем к овощам томатное пюре, перемешиваем и тушим все вместе. По вкусу солим, добавляем чеснок и банку тушеного мяса. Все перемешиваем, добавляем другие специи. Возвращаем картофель, при необходимости приливаем немного воды и тушим все вместе до готовности картофеля.

Подаем готовое блюдо со свежей зеленью. Это очень вкусно и так же просто, как и аппетитная запеканка в духовке.