Просто райська насолода: як приготувати млинці-рафаелки (відео)
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Виходять надзвичайно ніжними
Любителі кокоса приготували з цим горіхом уже безліч страв. Корисні цукерки, торти, капкейки — і це далеко не весь список смакоти.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати млинці з кокосом. На це не витратиться багато часу, але смак вам точно сподобається, інформують на Instagram-сторінці "gubenia.sofiia".
Як приготувати кокосові млинці
Інгредієнти для млинців:
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- молоко – 500 мл;
- олія – 5 ст. л.;
- борошно – 240 г;
- окріп – 150 мл;
Інгредієнти для начинки:
- згущене молоко – 100 г;
- кокосова стружка – 50 г;
- сир – 350 г;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити з цукром далі додати борошно частинами та розмішати.
2.Влити частинками молоко і збити, щоб не було грудочок, додати олію, окріп та перемішати.
3.Обсмажити на пательні з обох сторін.
4.Приготувати начинку. Всі інгредієнти перебити блендером до однорідності.
5.Викласти начинку на млинці та закрутити.
6.Полити згущеним молоком та присипати цукровою пудрою.