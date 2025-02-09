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Просто райська насолода: як приготувати млинці-рафаелки (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
М'які, ароматні, дуже смачні
М'які, ароматні, дуже смачні. Фото instagram.com

Виходять надзвичайно ніжними

Любителі кокоса приготували з цим горіхом уже безліч страв. Корисні цукерки, торти, капкейки — і це далеко не весь список смакоти.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати млинці з кокосом. На це не витратиться багато часу, але смак вам точно сподобається, інформують на Instagram-сторінці "gubenia.sofiia".

Як приготувати кокосові млинці

Інгредієнти для млинців:

  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • молоко – 500 мл;
  • олія – 5 ст. л.;
  • борошно – 240 г;
  • окріп – 150 мл;

Інгредієнти для начинки:

  • згущене молоко – 100 г;
  • кокосова стружка – 50 г;
  • сир – 350 г;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром далі додати борошно частинами та розмішати.

2.Влити частинками молоко і збити, щоб не було грудочок, додати олію, окріп та перемішати.

3.Обсмажити на пательні з обох сторін.

4.Приготувати начинку. Всі інгредієнти перебити блендером до однорідності.

5.Викласти начинку на млинці та закрутити.

6.Полити згущеним молоком та присипати цукровою пудрою.

Теги:
#Кокос #Млинці #Готуємо вдома