Справжня зимова краса до новорічного столу: як приготувати торт "Рафаелло"
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Смачний та легкий десерт
У новорічні свята велика родина чи близькі друзі збираються разом за великим святковим столом, щоб поділитися радістю, теплом і щирими побажаннями на наступний рік. Господарі з особливою турботою створюють атмосферу затишку та свята, пригощаючи гостей не лише смачними салатами та гарячими стравами, а й неймовірними десертами, які стають справжньою родзинкою вечора.
Десерт "Рафаелло", рецептом якого поділилась кулінарна блогерка irisha_redko, стане справжньою прикрасою вашого столу. Ніжний, вершковий, із легкими нотками кокоса, цей торт виглядає і смакує так само прекрасно, як і звучить його назва. Простий у приготуванні, він стане ідеальним вибором для тих, хто цінує вишуканий смак без зайвих зусиль.
Інгредієнти:
- вершки 30% 200 мл;
- молоко для просочення;
- печиво савоярді 250 г;
- маскарпоне 250 г;
- цукрова пудра з ванільним ароматом 80 г;
- кокосова стружка 50 г;
- кокосова паста 200 г;
- вершки кокосові 50 мл.
Спосіб приготування:
- Збиваємо вершки, цукрову пудру, кокосові вершки та маскарпоне, щоб вийшла пишна маса.
- Третю частину залишаємо для прикраси. У масу, що залишилася, додаємо кокосову стружку, кокосову пасту і перемішуємо. Перекладаємо в кондитерський мішок.
- Савоярді просочуємо у теплому молоці.
- Дно форми трохи змащуємо кремом, викладаємо печиво, покриваємо кремом з кондитерського мішка. Повторюємо поки не закінчиться крем та печиво.
- Прикрашаємо десерт кремом, який відкладали раніше.
Раніше ми розповідали, як приготувати апетитний салат без майонезу.