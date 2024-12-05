Справжня зимова краса до новорічного столу: як приготувати торт "Рафаелло"

Смачний та легкий десерт

У новорічні свята велика родина чи близькі друзі збираються разом за великим святковим столом, щоб поділитися радістю, теплом і щирими побажаннями на наступний рік. Господарі з особливою турботою створюють атмосферу затишку та свята, пригощаючи гостей не лише смачними салатами та гарячими стравами, а й неймовірними десертами, які стають справжньою родзинкою вечора.

Десерт "Рафаелло", рецептом якого поділилась кулінарна блогерка irisha_redko, стане справжньою прикрасою вашого столу. Ніжний, вершковий, із легкими нотками кокоса, цей торт виглядає і смакує так само прекрасно, як і звучить його назва. Простий у приготуванні, він стане ідеальним вибором для тих, хто цінує вишуканий смак без зайвих зусиль.

Інгредієнти:

вершки 30% 200 мл;

молоко для просочення;

печиво савоярді 250 г;

маскарпоне 250 г;

цукрова пудра з ванільним ароматом 80 г;

кокосова стружка 50 г;

кокосова паста 200 г;

вершки кокосові 50 мл.

Спосіб приготування:

Збиваємо вершки, цукрову пудру, кокосові вершки та маскарпоне, щоб вийшла пишна маса. Третю частину залишаємо для прикраси. У масу, що залишилася, додаємо кокосову стружку, кокосову пасту і перемішуємо. Перекладаємо в кондитерський мішок. Савоярді просочуємо у теплому молоці. Дно форми трохи змащуємо кремом, викладаємо печиво, покриваємо кремом з кондитерського мішка. Повторюємо поки не закінчиться крем та печиво. Прикрашаємо десерт кремом, який відкладали раніше.

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