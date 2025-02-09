Просто райское наслаждение: как приготовить блины-рафаэлки (видео)
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Выходят чрезвычайно нежными
Любители кокоса приготовили с этим орехом уже множество блюд. Полезные конфеты, торты, капкейки – и это далеко не весь список вкусностей.
Сегодня мы предлагаем приготовить блинчики с кокосом. На это не уйдет много времени, но вкус вам точно понравится, информируют на Instagram-странице "gubenia.sofiia".
Как приготовить кокосовые блины
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- молоко – 500 мл;
- растительное масло – 5 ст. л.;
- мука – 240 г;
- кипяток – 150 мл;
Ингредиенты для начинки:
- сгущенка – 100 г;
- кокосовая стружка – 50 г;
- творог – 350 г;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с сахаром дальше добавить муку частями и размешать.
2.Влить частями молоко и взбить, чтобы не было комочков, добавить масло, кипяток и перемешать.
3.Обжарить на сковороде с обеих сторон.
4.Приготовить начинку. Все ингредиенты перебить блендером до однородности.
5. Выложить начинку на блины и закрутить.
6. Полить сгущенкой и присыпать сахарной пудрой.