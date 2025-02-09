Просто райское наслаждение: как приготовить блины-рафаэлки (видео)

Выходят чрезвычайно нежными

Любители кокоса приготовили с этим орехом уже множество блюд. Полезные конфеты, торты, капкейки – и это далеко не весь список вкусностей.

Сегодня мы предлагаем приготовить блинчики с кокосом. На это не уйдет много времени, но вкус вам точно понравится, информируют на Instagram-странице "gubenia.sofiia".

Как приготовить кокосовые блины

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

молоко – 500 мл;

растительное масло – 5 ст. л.;

мука – 240 г;

кипяток – 150 мл;

Ингредиенты для начинки:

сгущенка – 100 г;

кокосовая стружка – 50 г;

творог – 350 г;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром дальше добавить муку частями и размешать.

2.Влить частями молоко и взбить, чтобы не было комочков, добавить масло, кипяток и перемешать.

3.Обжарить на сковороде с обеих сторон.

4.Приготовить начинку. Все ингредиенты перебить блендером до однородности.

5. Выложить начинку на блины и закрутить.

6. Полить сгущенкой и присыпать сахарной пудрой.