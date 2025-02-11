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Готується просто, виходить ситним та бюджетним: рецепт салату з пекінської капусти (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Простий, свіжий, хрумкий салат
Простий, свіжий, хрумкий салат. Фото 1000.menu

Один з варіантів улюбленої всіма закуски, яку легко та швидко зробить навіть новачок.

З крабовими паличками можна приготувати безліч смачних страв. Дехто готує з ними смачні салати, хтось надає перевагу закускам.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом салату, який точно нікого не залишить байдужим. Він виходить соковитим, ситним та бюджетним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати салат з пекінською капустою та крабовими паличками

Інгредієнти:

  • кукурудза;
  • яйця – 2 шт.;
  • майонез;
  • крабові палички – 150-200 г;
  • сухарики з крабом;
  • часник — 1-2 зуб.;
  • пекінська капуста;
  • зелена цибуля — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту, крабові палички, зелену цибулю та яйця дрібно нарізати.

2.Змішати майонез із часником, перемішати та заправити салат, додати кукурудзу.

3.Перед подачею додати в салат зелену цибулю та сухарики.

Теги:
#Салат #Крабові палички #Пекінська капуста #Готуємо вдома