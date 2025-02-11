Готується просто, виходить ситним та бюджетним: рецепт салату з пекінської капусти (відео)

Один з варіантів улюбленої всіма закуски, яку легко та швидко зробить навіть новачок.

З крабовими паличками можна приготувати безліч смачних страв. Дехто готує з ними смачні салати, хтось надає перевагу закускам.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом салату, який точно нікого не залишить байдужим. Він виходить соковитим, ситним та бюджетним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати салат з пекінською капустою та крабовими паличками

Інгредієнти:

кукурудза;

яйця – 2 шт.;

майонез;

крабові палички – 150-200 г;

сухарики з крабом;

часник — 1-2 зуб.;

пекінська капуста;

зелена цибуля — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту, крабові палички, зелену цибулю та яйця дрібно нарізати.

2.Змішати майонез із часником, перемішати та заправити салат, додати кукурудзу.

3.Перед подачею додати в салат зелену цибулю та сухарики.