Готується просто, виходить ситним та бюджетним: рецепт салату з пекінської капусти (відео)
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Один з варіантів улюбленої всіма закуски, яку легко та швидко зробить навіть новачок.
З крабовими паличками можна приготувати безліч смачних страв. Дехто готує з ними смачні салати, хтось надає перевагу закускам.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом салату, який точно нікого не залишить байдужим. Він виходить соковитим, ситним та бюджетним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати салат з пекінською капустою та крабовими паличками
Інгредієнти:
- кукурудза;
- яйця – 2 шт.;
- майонез;
- крабові палички – 150-200 г;
- сухарики з крабом;
- часник — 1-2 зуб.;
- пекінська капуста;
- зелена цибуля — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Капусту, крабові палички, зелену цибулю та яйця дрібно нарізати.
2.Змішати майонез із часником, перемішати та заправити салат, додати кукурудзу.
3.Перед подачею додати в салат зелену цибулю та сухарики.