Так крабові палички ви ще не їли: рецепт апетитної закуски на Новий рік (відео)

Така закуска може бути надзвичайно смачною

На святковий стіл хочеться ставити і красиві, і смачні закуски. Ми розповідали, як красиво подати сир — в паніруванні з горіхів та журавлини. Тепер розповімо, як приготувати цікаву та оригінальну закуску з крабових паличок.

Це не салат і навіть не намазка. Ви могли не знати, та крабові палички можна нафарширувати. Як це зробити, розповіла кулінарна блогерка viktoria.panasiuk у своєму відео.

Інгредієнти:

10 шт крабових паличок

4 варених яйця

150 г твердого сиру

2-3 зубчики часничку

2 ст. л. майонезу

сіль та перець до смаку

кріп

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи та натираємо на тертці. Сир також натираємо на тертці. В мисці з’єднуємо яйця з сиром. Солимо та перчимо до смаку, а тоді заправляємо майонезом. Додаємо часник, подрібнений будь-яким чином. Ретельно перемішуємо. Кріп дрібно кришимо. Крабові палички розморожуємо та обережно розгортаємо у пласт. Кожну паличку розкладаємо. Намащуємо її всередині сирно-яєчною масою. Загортаємо крабову паличку та занурюємо кінці у накришений кріп.

Закуску можна їсти одразу. Це незвично, але дуже ситно та апетитно. Також ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет з курки.