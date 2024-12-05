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Так крабові палички ви ще не їли: рецепт апетитної закуски на Новий рік (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитна закуска з крабових паличок
Апетитна закуска з крабових паличок. Фото Скриншот з відео

Така закуска може бути надзвичайно смачною

На святковий стіл хочеться ставити і красиві, і смачні закуски. Ми розповідали, як красиво подати сир — в паніруванні з горіхів та журавлини. Тепер розповімо, як приготувати цікаву та оригінальну закуску з крабових паличок.

Це не салат і навіть не намазка. Ви могли не знати, та крабові палички можна нафарширувати. Як це зробити, розповіла кулінарна блогерка viktoria.panasiuk у своєму відео.

Інгредієнти:

  • 10 шт крабових паличок
  • 4 варених яйця
  • 150 г твердого сиру
  • 2-3 зубчики часничку
  • 2 ст. л. майонезу
  • сіль та перець до смаку
  • кріп

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо накруто. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи та натираємо на тертці. Сир також натираємо на тертці.
  2. В мисці з’єднуємо яйця з сиром. Солимо та перчимо до смаку, а тоді заправляємо майонезом. Додаємо часник, подрібнений будь-яким чином. Ретельно перемішуємо.
  3. Кріп дрібно кришимо. Крабові палички розморожуємо та обережно розгортаємо у пласт.
  4. Кожну паличку розкладаємо. Намащуємо її всередині сирно-яєчною масою. Загортаємо крабову паличку та занурюємо кінці у накришений кріп.

Закуску можна їсти одразу. Це незвично, але дуже ситно та апетитно. Також ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет з курки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабові палички #Святковий стіл