Так крабові палички ви ще не їли: рецепт апетитної закуски на Новий рік (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така закуска може бути надзвичайно смачною
На святковий стіл хочеться ставити і красиві, і смачні закуски. Ми розповідали, як красиво подати сир — в паніруванні з горіхів та журавлини. Тепер розповімо, як приготувати цікаву та оригінальну закуску з крабових паличок.
Це не салат і навіть не намазка. Ви могли не знати, та крабові палички можна нафарширувати. Як це зробити, розповіла кулінарна блогерка viktoria.panasiuk у своєму відео.
Інгредієнти:
- 10 шт крабових паличок
- 4 варених яйця
- 150 г твердого сиру
- 2-3 зубчики часничку
- 2 ст. л. майонезу
- сіль та перець до смаку
- кріп
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи та натираємо на тертці. Сир також натираємо на тертці.
- В мисці з’єднуємо яйця з сиром. Солимо та перчимо до смаку, а тоді заправляємо майонезом. Додаємо часник, подрібнений будь-яким чином. Ретельно перемішуємо.
- Кріп дрібно кришимо. Крабові палички розморожуємо та обережно розгортаємо у пласт.
- Кожну паличку розкладаємо. Намащуємо її всередині сирно-яєчною масою. Загортаємо крабову паличку та занурюємо кінці у накришений кріп.
Закуску можна їсти одразу. Це незвично, але дуже ситно та апетитно. Також ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет з курки.