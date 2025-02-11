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Готовится просто, получается сытным и бюджетным: рецепт салата из пекинской капусты (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Простой, свежий, хрустящий салат
Простой, свежий, хрустящий салат. Фото 1000.menu

Один из вариантов любимой всеми закуски, которую легко и быстро сделает даже новичок

С крабовыми палочками можно приготовить множество вкусных блюд. Кое-кто готовит с ними вкусные салаты, кто-то предпочитает закуски.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата, который точно никого не оставит безразличным. Он получается сочным, сытным и бюджетным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • кукуруза;
  • яйца – 2 шт.;
  • майонез;
  • крабовые палочки – 150-200 г;
  • сухарики с крабом;
  • чеснок — 1-2 зуб.;
  • пекинская капуста;
  • зеленый лук — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту, крабовые палочки, зеленый лук и яйца мелко нарезать.

2.Смешать майонез с чесноком, перемешать и заправить салат, добавить кукурузу.

3. Перед подачей добавить в салат зеленый лук и сухарики.

Теги:
#Салат #Крабовые палочки #Пекинская капуста #Готовим дома