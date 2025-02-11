Готовится просто, получается сытным и бюджетным: рецепт салата из пекинской капусты (видео)

Один из вариантов любимой всеми закуски, которую легко и быстро сделает даже новичок

С крабовыми палочками можно приготовить множество вкусных блюд. Кое-кто готовит с ними вкусные салаты, кто-то предпочитает закуски.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата, который точно никого не оставит безразличным. Он получается сочным, сытным и бюджетным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Ингредиенты:

кукуруза;

яйца – 2 шт.;

майонез;

крабовые палочки – 150-200 г;

сухарики с крабом;

чеснок — 1-2 зуб.;

пекинская капуста;

зеленый лук — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту, крабовые палочки, зеленый лук и яйца мелко нарезать.

2.Смешать майонез с чесноком, перемешать и заправить салат, добавить кукурузу.

3. Перед подачей добавить в салат зеленый лук и сухарики.