Готовится просто, получается сытным и бюджетным: рецепт салата из пекинской капусты (видео)
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Один из вариантов любимой всеми закуски, которую легко и быстро сделает даже новичок
С крабовыми палочками можно приготовить множество вкусных блюд. Кое-кто готовит с ними вкусные салаты, кто-то предпочитает закуски.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата, который точно никого не оставит безразличным. Он получается сочным, сытным и бюджетным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить салат с пекинской капустой и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- кукуруза;
- яйца – 2 шт.;
- майонез;
- крабовые палочки – 150-200 г;
- сухарики с крабом;
- чеснок — 1-2 зуб.;
- пекинская капуста;
- зеленый лук — по вкусу;
Способ приготовления:
1.Капусту, крабовые палочки, зеленый лук и яйца мелко нарезать.
2.Смешать майонез с чесноком, перемешать и заправить салат, добавить кукурузу.
3. Перед подачей добавить в салат зеленый лук и сухарики.