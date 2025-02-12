Впораєтеся за 10 хвилин: як приготувати трубочки з лаваша з ситною начинкою (відео)
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Готується легко та просто
На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Хтось готує омлет, хтось — яєшню, а дехто надає перевагу солодким сніданкам на кшталт граноли.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситні трубочки з лаваша зі смачною начинкою. а рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати трубочки з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш круглий – 10 шт. (або звичайний нарізати);
- куряче філе або стегно – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- петрушка – 1-2 ст. л.;
- сметана – 1 ст. л.;
- яйця – 2-3 шт.;
- панірувальні сухарі – 150 г;
- сир твердий або Моцарела – 250 г;
- олія з травами – 30 мл;
Спосіб приготування:
1.М'ясо нарізати тонкими скибочками. Цибулю – півкільцями. У розігріту сковороду з олією викласти м'ясо та цибулю. Додати сіль та перець. Смажити 5-7 хвилин.
2.М'ясо з цибулею перекласти у миску. Додати сметану, подрібнену петрушку, все ретельно змішати.
3.Викласти на лаваш м'ясо, додати натертий сир і згорнути в рол, загортаючи краї.
4.Кожен лаваш обмокнути у збиті яйця та панірувальні сухарі. Зверху посипати натертим сиром.
5.Викласти на деко і запікати за температури 200 градусів усього 15 хвилин.