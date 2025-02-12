Впораєтеся за 10 хвилин: як приготувати трубочки з лаваша з ситною начинкою (відео)

Готується легко та просто

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Хтось готує омлет, хтось — яєшню, а дехто надає перевагу солодким сніданкам на кшталт граноли.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситні трубочки з лаваша зі смачною начинкою. а рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати трубочки з лаваша

Інгредієнти:

лаваш круглий – 10 шт. (або звичайний нарізати);

куряче філе або стегно – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком;

петрушка – 1-2 ст. л.;

сметана – 1 ст. л.;

яйця – 2-3 шт.;

панірувальні сухарі – 150 г;

сир твердий або Моцарела – 250 г;

олія з травами – 30 мл;

Спосіб приготування:

1.М'ясо нарізати тонкими скибочками. Цибулю – півкільцями. У розігріту сковороду з олією викласти м'ясо та цибулю. Додати сіль та перець. Смажити 5-7 хвилин.

2.М'ясо з цибулею перекласти у миску. Додати сметану, подрібнену петрушку, все ретельно змішати.

3.Викласти на лаваш м'ясо, додати натертий сир і згорнути в рол, загортаючи краї.

4.Кожен лаваш обмокнути у збиті яйця та панірувальні сухарі. Зверху посипати натертим сиром.

5.Викласти на деко і запікати за температури 200 градусів усього 15 хвилин.