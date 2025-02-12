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Впораєтеся за 10 хвилин: як приготувати трубочки з лаваша з ситною начинкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Домашня, апетитна, ситна закуска
Домашня, апетитна, ситна закуска. Фото instagram.com

Готується легко та просто

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Хтось готує омлет, хтось — яєшню, а дехто надає перевагу солодким сніданкам на кшталт граноли.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситні трубочки з лаваша зі смачною начинкою. а рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати трубочки з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш круглий – 10 шт. (або звичайний нарізати);
  • куряче філе або стегно – 400 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • петрушка – 1-2 ст. л.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • яйця – 2-3 шт.;
  • панірувальні сухарі – 150 г;
  • сир твердий або Моцарела – 250 г;
  • олія з травами – 30 мл;

Спосіб приготування:

1.М'ясо нарізати тонкими скибочками. Цибулю – півкільцями. У розігріту сковороду з олією викласти м'ясо та цибулю. Додати сіль та перець. Смажити 5-7 хвилин.

2.М'ясо з цибулею перекласти у миску. Додати сметану, подрібнену петрушку, все ретельно змішати.

3.Викласти на лаваш м'ясо, додати натертий сир і згорнути в рол, загортаючи краї.

4.Кожен лаваш обмокнути у збиті яйця та панірувальні сухарі. Зверху посипати натертим сиром.

5.Викласти на деко і запікати за температури 200 градусів усього 15 хвилин.

Теги:
#Лаваш #Трубочки #Готуємо вдома