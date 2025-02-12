Справитесь за 10 минут: как приготовить трубочки из лаваша с сытной начинкой (видео)
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Готовится легко и просто
На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Кто-то готовит омлет, кто-то — яичницу, а некоторые предпочитают сладкие завтраки вроде гранолы.
Сегодня мы предлагаем приготовить сытные трубочки из лаваша со вкусной начинкой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить трубочки из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);
- куриное филе или бедро – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- петрушка – 1-2 ст. л.;
- сметана – 1 ст. л.;
- яйца – 2-3 шт.;
- панировочные сухари – 150 г;
- сыр твердый или Моцарелла – 250 г;
- масло с травами – 30 мл;
Способ приготовления:
1.Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук – полукольцами. В разогретую сковороду с маслом выложить мясо и лук. Добавить соль и перец. Жарить 5-7 минут.
2.Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешать.
3. Выложить на лаваш мясо, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.
4.Каждый лаваш обмокнуть во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром.
5. Выложить на противень и запекать при температуре 200 градусов всего 15 минут.