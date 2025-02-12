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Справитесь за 10 минут: как приготовить трубочки из лаваша с сытной начинкой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Домашняя, аппетитная, сытная закуска
Домашняя, аппетитная, сытная закуска. Фото instagram.com

Готовится легко и просто

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Кто-то готовит омлет, кто-то — яичницу, а некоторые предпочитают сладкие завтраки вроде гранолы.

Сегодня мы предлагаем приготовить сытные трубочки из лаваша со вкусной начинкой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);
  • куриное филе или бедро – 400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • петрушка – 1-2 ст. л.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • яйца – 2-3 шт.;
  • панировочные сухари – 150 г;
  • сыр твердый или Моцарелла – 250 г;
  • масло с травами – 30 мл;

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук – полукольцами. В разогретую сковороду с маслом выложить мясо и лук. Добавить соль и перец. Жарить 5-7 минут.

2.Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешать.

3. Выложить на лаваш мясо, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.

4.Каждый лаваш обмокнуть во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром.

5. Выложить на противень и запекать при температуре 200 градусов всего 15 минут.

Теги:
#Лаваш #Трубочки #Готовим дома