Справитесь за 10 минут: как приготовить трубочки из лаваша с сытной начинкой (видео)

Готовится легко и просто

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Кто-то готовит омлет, кто-то — яичницу, а некоторые предпочитают сладкие завтраки вроде гранолы.

Сегодня мы предлагаем приготовить сытные трубочки из лаваша со вкусной начинкой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);

куриное филе или бедро – 400 г;

лук – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

петрушка – 1-2 ст. л.;

сметана – 1 ст. л.;

яйца – 2-3 шт.;

панировочные сухари – 150 г;

сыр твердый или Моцарелла – 250 г;

масло с травами – 30 мл;

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук – полукольцами. В разогретую сковороду с маслом выложить мясо и лук. Добавить соль и перец. Жарить 5-7 минут.

2.Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешать.

3. Выложить на лаваш мясо, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.

4.Каждый лаваш обмокнуть во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром.

5. Выложить на противень и запекать при температуре 200 градусов всего 15 минут.