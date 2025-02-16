Приготуєте за лічені хвилини: цей торт з печива з'їдять до останньої крихти (відео)

Ця випічка просто тане у роті

Якщо часу на приготування складних тортів на кшталт "Наполеону" часу немає, можна згадати "ліниві" рецепти випічки. Одним з таких є торт з печива з фруктами.

Готується десерт легко, виходить апетитним та смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати торт без випічки з фруктами

Інгредієнти:

ківі 4-5 шт.;

банани – 2 шт.;

крекер із маком – 270-300 г;

сметана – 500 г;

цукор – 100 г;

ванільний цукор – 10 г;

Спосіб приготування:

1.Нарізати тоненькими кружечками ківі, банани нарізати дрібними кубиками.

2.До сметани додати цукор, ванільний цукор та перемішати.

3.Додати крекер, нарізані банани та перемішати все ложкою.

4.Миску обгорнути харчовою плівкою, викласти нарізане ківі та сметанно-крекерну масу. Розрівняти ложкою, накрити харчовою плівкою та перекласти в холодильник щонайменше на годину.