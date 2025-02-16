Укр

Приготовите в считанные минуты: этот торт из печенья съедят до последней крошки (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Просто, быстро, очень вкусно
Просто, быстро, очень вкусно. Фото instagram.com

Эта выпечка просто тает во рту

Если времени на приготовление складных тортов типа "Наполеона" времени нет, можно вспомнить "ленивые" рецепты выпечки. Одним из таких является торт из печенья с фруктами.

Готовится десерт легко, выходит аппетитным и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить торт без выпечки с фруктами

Ингредиенты:

  • киви 4-5 шт.;
  • бананы – 2 шт.;
  • крекер с маком – 270-300 г;
  • сметана – 500 г;
  • сахар – 100 г;
  • ванильный сахар – 10 г;

Способ приготовления:

1.Нарезать тонкими кружочками киви, бананы нарезать мелкими кубиками.

2.К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.

3.Добавить крекер, нарезанные бананы и перемешать все ложкой.

4.Миску обернуть пищевой пленкой, выложить нарезанное киви и сметанно-крекерную массу. Разровнять ложкой, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник как минимум на час.

Теги:
#Торт #Выпечка #Готовим дома