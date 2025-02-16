Приготовите в считанные минуты: этот торт из печенья съедят до последней крошки (видео)
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Эта выпечка просто тает во рту
Если времени на приготовление складных тортов типа "Наполеона" времени нет, можно вспомнить "ленивые" рецепты выпечки. Одним из таких является торт из печенья с фруктами.
Готовится десерт легко, выходит аппетитным и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить торт без выпечки с фруктами
Ингредиенты:
- киви 4-5 шт.;
- бананы – 2 шт.;
- крекер с маком – 270-300 г;
- сметана – 500 г;
- сахар – 100 г;
- ванильный сахар – 10 г;
Способ приготовления:
1.Нарезать тонкими кружочками киви, бананы нарезать мелкими кубиками.
2.К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.
3.Добавить крекер, нарезанные бананы и перемешать все ложкой.
4.Миску обернуть пищевой пленкой, выложить нарезанное киви и сметанно-крекерную массу. Разровнять ложкой, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник как минимум на час.