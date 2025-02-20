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Вспомните детство: как правильно готовить тесто для легендарных вергунов (видео)

Автор
Мария Швец
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Хрустящая и золотистая выпечка снаружи, а внутри вергуны получаются мягкими и ароматными
Хрустящая и золотистая выпечка снаружи, а внутри вергуны получаются мягкими и ароматными. Фото instagram.com

Справится даже новичок

В детстве популярными блюдами были не только тертый пирог или конфеты "Птичье молоко", но и хрустящие вергуны к чаю. Эта сладкая выпечка достаточно экономна, ведь все необходимые продукты обычно есть на кухне.

Самое важное – правильно замесить тесто, чтобы после жарки оно стало золотистым и хрустящим. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".

Как приготовить вергуны

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 25 мл;
  • сливочное масло – 1 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • мука – 150 г;
  • подсолнечное масло для жарки – 300/400 мл. (зависит от глубины посуды);

Способ приготовления:

1.К яйцам добавить соль, сахар, перемешать.

2.Далее молоко и масло растопленное.

3.В два этапа замешать чуть липкое тесто.

4.Раскатать его на поверхности, присыпанной мукой.

5.Сформировать вергуны и жарить с обеих сторон.

6.Дать остыть и посыпать пудрой.

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#Выпечка #Тесто #Готовим дома