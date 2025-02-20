Вспомните детство: как правильно готовить тесто для легендарных вергунов (видео)
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Справится даже новичок
В детстве популярными блюдами были не только тертый пирог или конфеты "Птичье молоко", но и хрустящие вергуны к чаю. Эта сладкая выпечка достаточно экономна, ведь все необходимые продукты обычно есть на кухне.
Самое важное – правильно замесить тесто, чтобы после жарки оно стало золотистым и хрустящим. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".
Как приготовить вергуны
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 25 мл;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- соль – щепотка;
- сахар – 1 ст. л.;
- мука – 150 г;
- подсолнечное масло для жарки – 300/400 мл. (зависит от глубины посуды);
Способ приготовления:
1.К яйцам добавить соль, сахар, перемешать.
2.Далее молоко и масло растопленное.
3.В два этапа замешать чуть липкое тесто.
4.Раскатать его на поверхности, присыпанной мукой.
5.Сформировать вергуны и жарить с обеих сторон.
6.Дать остыть и посыпать пудрой.