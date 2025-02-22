Приготуєте, поки друзі в дорозі: рецепт смачних та бюджетних "піцабонів" (відео)

Готується легко та швидко

Коли домовилися зустрітися з друзями зовсім не обов'язково виготовляти складні страви. Адже деякі з них не потребують надзвичайних зусиль, проте виходять такими ж смачними, як от хрусткі курячі крильця.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати так звані "піцабони". А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати піцабони

Інгредієнти:

тісто листкове;

ковбаса варена;

сир;

кріп, петрушка;

кетчуп.

Спосіб приготування:

1.Варену ковбасу та сир натерти на великій тертці, зелень нарізати.

2.Два шматки листкового тіста з'єднати та розкотити, змазати кетчупом.

3.Викласти ковбасу та сир, присипати зеленню.

4.Загорнути рулет та нарізати на шматочки. Викласти у форму для запікання.

5.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 30-40 хвилин.