Приготовите, пока друзья едут: рецепт вкусных и бюджетных "пиццабонов" (видео)
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Готовится легко и быстро
Когда договорились встретиться с друзьями совсем не обязательно выготовлять сложные блюда. Ведь некоторые из них не нуждаются в чрезвычайных усилиях, однако получаются такими же вкусными, как например хрустящие куриные крылышки.
Сегодня мы предлагаем приготовить так называемые "пиццабоны". А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".
Как приготовить пиццабоны
Ингредиенты:
- тесто слоеное;
- колбаса вареная;
- сыр;
- укроп, петрушка;
- кетчуп.
Способ приготовления:
1.Вареную колбасу и сыр натереть на большой терке, зелень нарезать.
2.Два куска слоеного теста соединить и раскатать, смазать кетчупом.
3. Выложить колбасу и сыр, присыпать зеленью.
4.Завернуть рулет и нарезать на кусочки. Выложить в форму для запекания.
5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.