Приготовите, пока друзья едут: рецепт вкусных и бюджетных "пиццабонов" (видео)

Готовится легко и быстро

Когда договорились встретиться с друзьями совсем не обязательно выготовлять сложные блюда. Ведь некоторые из них не нуждаются в чрезвычайных усилиях, однако получаются такими же вкусными, как например хрустящие куриные крылышки.

Сегодня мы предлагаем приготовить так называемые "пиццабоны". А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить пиццабоны

Ингредиенты:

тесто слоеное;

колбаса вареная;

сыр;

укроп, петрушка;

кетчуп.

Способ приготовления:

1.Вареную колбасу и сыр натереть на большой терке, зелень нарезать.

2.Два куска слоеного теста соединить и раскатать, смазать кетчупом.

3. Выложить колбасу и сыр, присыпать зеленью.

4.Завернуть рулет и нарезать на кусочки. Выложить в форму для запекания.

5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.