Суп Мінестроне: як приготувати смачну та корисну страву (відео)
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Цей суп смакує у будь-яку пору року
Мінестроне — це густий та ароматний італійський суп, який готується з різноманітних овочів, бобових та іноді макаронів. Дехто навіть називає його "супом з усього, що є в холодильнику", адже в нього можна додавати будь-які продукти.
Приготувати мінестроне досить просто. Звичайно, процес нарізання та підготовки овочів може зайняти певний час, але результат вартий того. Головне — не боятися експериментувати та додавати у суп свої улюблені інгредієнти.
Мінестроне — це чудовий вибір для тих, хто хоче насолодитися справжньою італійською кухнею, не витрачаючи багато часу та зусиль на приготування. Спробуйте цей суп, і ви обов'язково полюбите його за неповторний смак та аромат.
Інгредієнти:
- Курячий бульйон 1,2 л:
- Зелений горошок 300 г;
- Морква 2 шт.;
- Баклажан 1 шт.;
- Цибуля 2 шт.;
- Перець солодкий червоний 1 шт.;
- Цвітна капуста 1 шт.;
- Макарони 100 г;
- Томати у в/с 700 г;
- Бекон 50 г;
- Часник 2 зубчики;
- Сіль на смак;
- Перець чорний мелений на смак;
- Рослинна олія 2 ст. л.
Етапи приготування:
- Нарізаємо бекон та обсмажуємо його на сковорідці.
- Цибулю та моркву ріжемо кубиками.
- Додаємо у пательню з беконом трохи рослинної олії та відправляємо туди цибулю з морквою.
- Ріжемо баклажан, перець, капусту і також відправляємо на пательню. Все перемішуємо і тушкуємо.
- Подрібнюємо часник, додаємо його до суміші, також додаємо сіль і перець на смак.
- Додаємо томати у власному соку, перемішуємо і залишаємо тушкуватися разом з іншими інгредієнтами 5 хвилин.
- Коли овочі будуть готові, перекладаємо їх у каструлю, додаємо дрібні макарони й заливаємо бульйоном.
- Варимо суп до готовності на середньому вогні 20 хвилин. Потім додаємо зелений горошок і варимо ще 10 хвилин.
Раніше ми ділились рецептом намазки з печінкою тріски. Закуска приємно здивує своєю простотою.