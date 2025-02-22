Суп Мінестроне: як приготувати смачну та корисну страву (відео)

Цей суп смакує у будь-яку пору року

Мінестроне — це густий та ароматний італійський суп, який готується з різноманітних овочів, бобових та іноді макаронів. Дехто навіть називає його "супом з усього, що є в холодильнику", адже в нього можна додавати будь-які продукти.

Приготувати мінестроне досить просто. Звичайно, процес нарізання та підготовки овочів може зайняти певний час, але результат вартий того. Головне — не боятися експериментувати та додавати у суп свої улюблені інгредієнти.

Мінестроне — це чудовий вибір для тих, хто хоче насолодитися справжньою італійською кухнею, не витрачаючи багато часу та зусиль на приготування. Спробуйте цей суп, і ви обов'язково полюбите його за неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

Курячий бульйон 1,2 л:

Зелений горошок 300 г;

Морква 2 шт.;

Баклажан 1 шт.;

Цибуля 2 шт.;

Перець солодкий червоний 1 шт.;

Цвітна капуста 1 шт.;

Макарони 100 г;

Томати у в/с 700 г;

Бекон 50 г;

Часник 2 зубчики;

Сіль на смак;

Перець чорний мелений на смак;

Рослинна олія 2 ст. л.

Етапи приготування:

Нарізаємо бекон та обсмажуємо його на сковорідці. Цибулю та моркву ріжемо кубиками. Додаємо у пательню з беконом трохи рослинної олії та відправляємо туди цибулю з морквою. Ріжемо баклажан, перець, капусту і також відправляємо на пательню. Все перемішуємо і тушкуємо. Подрібнюємо часник, додаємо його до суміші, також додаємо сіль і перець на смак. Додаємо томати у власному соку, перемішуємо і залишаємо тушкуватися разом з іншими інгредієнтами 5 хвилин. Коли овочі будуть готові, перекладаємо їх у каструлю, додаємо дрібні макарони й заливаємо бульйоном. Варимо суп до готовності на середньому вогні 20 хвилин. Потім додаємо зелений горошок і варимо ще 10 хвилин.

Раніше ми ділились рецептом намазки з печінкою тріски. Закуска приємно здивує своєю простотою.