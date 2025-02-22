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Суп Мінестроне: як приготувати смачну та корисну страву (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний рецепт з Італії
Смачний рецепт з Італії. Фото Freepik

Цей суп смакує у будь-яку пору року

Мінестроне — це густий та ароматний італійський суп, який готується з різноманітних овочів, бобових та іноді макаронів. Дехто навіть називає його "супом з усього, що є в холодильнику", адже в нього можна додавати будь-які продукти.

Приготувати мінестроне досить просто. Звичайно, процес нарізання та підготовки овочів може зайняти певний час, але результат вартий того. Головне — не боятися експериментувати та додавати у суп свої улюблені інгредієнти.

Мінестроне — це чудовий вибір для тих, хто хоче насолодитися справжньою італійською кухнею, не витрачаючи багато часу та зусиль на приготування. Спробуйте цей суп, і ви обов'язково полюбите його за неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

  • Курячий бульйон 1,2 л:
  • Зелений горошок 300 г;
  • Морква 2 шт.;
  • Баклажан 1 шт.;
  • Цибуля 2 шт.;
  • Перець солодкий червоний 1 шт.;
  • Цвітна капуста 1 шт.;
  • Макарони 100 г;
  • Томати у в/с 700 г;
  • Бекон 50 г;
  • Часник 2 зубчики;
  • Сіль на смак;
  • Перець чорний мелений на смак;
  • Рослинна олія 2 ст. л.

Етапи приготування:

  1. Нарізаємо бекон та обсмажуємо його на сковорідці.
  2. Цибулю та моркву ріжемо кубиками.
  3. Додаємо у пательню з беконом трохи рослинної олії та відправляємо туди цибулю з морквою.
  4. Ріжемо баклажан, перець, капусту і також відправляємо на пательню. Все перемішуємо і тушкуємо.
  5. Подрібнюємо часник, додаємо його до суміші, також додаємо сіль і перець на смак.
  6. Додаємо томати у власному соку, перемішуємо і залишаємо тушкуватися разом з іншими інгредієнтами 5 хвилин.
  7. Коли овочі будуть готові, перекладаємо їх у каструлю, додаємо дрібні макарони й заливаємо бульйоном.
  8. Варимо суп до готовності на середньому вогні 20 хвилин. Потім додаємо зелений горошок і варимо ще 10 хвилин.

Раніше ми ділились рецептом намазки з печінкою тріски. Закуска приємно здивує своєю простотою.

Теги:
#Рецепт #Суп #Готуємо вдома