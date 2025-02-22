Суп Минестроне: как приготовить вкусное и полезное блюдо (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот суп подходит для любого времени года
Минестроне – это густой и ароматный итальянский суп, который готовится из разнообразных овощей, бобовых и иногда макарон. Некоторые даже называют его "супом из всего, что есть в холодильнике", ведь в него можно добавлять любые продукты.
Приготовить минестроне достаточно просто. Конечно, процесс нарезки и подготовки овощей может занять определенное время, но результат того стоит. Главное – не бояться экспериментировать и добавлять в суп свои любимые ингредиенты.
Минестроне – это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться настоящей итальянской кухней, не тратя много времени и усилий на приготовление. Попробуйте этот суп и вы обязательно полюбите его за неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- Куриный бульон 1,2 л.
- Зеленый горошек 300 г;
- Морковь 2 шт.;
- Баклажан 1 шт.;
- Лук 2 шт.;
- Перец сладкий красный 1 шт.;
- Цветная капуста 1 шт.;
- Макароны 100 г;
- Томаты в с/с 700 г;
- Бекон 50 г;
- Чеснок 2 зубчика;
- Соль по вкусу;
- Перец черный молотый по вкусу;
- Растительное масло 2 ст. л.
Этапы приготовления:
- Нарезаем бекон и обжариваем его на сковороде.
- Лук и морковь режем кубиками.
- Добавляем в сковороду с беконом немного растительного масла и отправляем туда лук с морковью.
- Режем баклажан, перец, капусту и также отправляем на сковороду. Все перемешиваем и тушим.
- Измельчаем чеснок, добавляем его в смесь, также добавляем соль и перец по вкусу.
- Добавляем томаты в собственном соку, перемешиваем и оставляем тушиться вместе с другими ингредиентами 5 минут.
- Когда овощи будут готовы, перекладываем их в кастрюлю, добавляем мелкие макароны и заливаем бульоном.
- Варим суп до готовности на среднем огне 20 минут. Затем добавляем зелёный горошек и варим еще 10 минут.
Раньше мы делились рецептом намазки с печенью щепы. Закуска приятно удивит своей простотой.