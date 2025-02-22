Суп Минестроне: как приготовить вкусное и полезное блюдо (видео)

Этот суп подходит для любого времени года

Минестроне – это густой и ароматный итальянский суп, который готовится из разнообразных овощей, бобовых и иногда макарон. Некоторые даже называют его "супом из всего, что есть в холодильнике", ведь в него можно добавлять любые продукты.

Приготовить минестроне достаточно просто. Конечно, процесс нарезки и подготовки овощей может занять определенное время, но результат того стоит. Главное – не бояться экспериментировать и добавлять в суп свои любимые ингредиенты.

Минестроне – это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться настоящей итальянской кухней, не тратя много времени и усилий на приготовление. Попробуйте этот суп и вы обязательно полюбите его за неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

Куриный бульон 1,2 л.

Зеленый горошек 300 г;

Морковь 2 шт.;

Баклажан 1 шт.;

Лук 2 шт.;

Перец сладкий красный 1 шт.;

Цветная капуста 1 шт.;

Макароны 100 г;

Томаты в с/с 700 г;

Бекон 50 г;

Чеснок 2 зубчика;

Соль по вкусу;

Перец черный молотый по вкусу;

Растительное масло 2 ст. л.

Этапы приготовления:

Нарезаем бекон и обжариваем его на сковороде. Лук и морковь режем кубиками. Добавляем в сковороду с беконом немного растительного масла и отправляем туда лук с морковью. Режем баклажан, перец, капусту и также отправляем на сковороду. Все перемешиваем и тушим. Измельчаем чеснок, добавляем его в смесь, также добавляем соль и перец по вкусу. Добавляем томаты в собственном соку, перемешиваем и оставляем тушиться вместе с другими ингредиентами 5 минут. Когда овощи будут готовы, перекладываем их в кастрюлю, добавляем мелкие макароны и заливаем бульоном. Варим суп до готовности на среднем огне 20 минут. Затем добавляем зелёный горошек и варим еще 10 минут.

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