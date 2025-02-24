Секрет у пікантному соусі: як приготувати соковиту курку по-азійськи (відео)
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Курочку можна приготувати різноманітними способами. Хтось готує її по-селянськи у сметанному соусі, але також це м'ясо можна приготувати по-азійськи.
Щоб м'ясо вийшло соковитим та насиченим смаком, необхідно додати соус, приготований на основі оливкової олії та меду. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати курку по-азійськи
Інгредієнти:
- куряче філе – 700 г;
- сіль – 1 чайна ложка;
- крохмаль кукурудзяний – 35 г;
Спосіб приготування:
1.Філе нарізати і перемішати з сіллю та крохмалем.
2.Викласти на деко, застелене пергаментом. Важливо, щоб шматочки вільно лежали на деку і не злипалися.
3.Поставити в розігріту до 220 градусів духовку на 10 хвилин.
4.Через 10 хвилин перевернути і ще залишити на хвилин 10.
Інгредієнти для соусу:
- часник – 2 зубчики;
- мед – 2 ст. л.;
- перець чилі – 0,5 ч. л.;
- рисовий оцет – 1 ч. л.;
- оливкова олія – 1 ч. л.;
- копчена паприка;
- імбир сушений – 1 ч. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л.;
Спосіб приготування соусу:
1.Змішати всі інгредієнти для соусу.
2.Поєднати з готовою куркою.