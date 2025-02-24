Секрет у пікантному соусі: як приготувати соковиту курку по-азійськи (відео)

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Курочку можна приготувати різноманітними способами. Хтось готує її по-селянськи у сметанному соусі, але також це м'ясо можна приготувати по-азійськи.

Щоб м'ясо вийшло соковитим та насиченим смаком, необхідно додати соус, приготований на основі оливкової олії та меду. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати курку по-азійськи

Інгредієнти:

куряче філе – 700 г;

сіль – 1 чайна ложка;

крохмаль кукурудзяний – 35 г;

Спосіб приготування:

1.Філе нарізати і перемішати з сіллю та крохмалем.

2.Викласти на деко, застелене пергаментом. Важливо, щоб шматочки вільно лежали на деку і не злипалися.

3.Поставити в розігріту до 220 градусів духовку на 10 хвилин.

4.Через 10 хвилин перевернути і ще залишити на хвилин 10.

Інгредієнти для соусу:

часник – 2 зубчики;

мед – 2 ст. л.;

перець чилі – 0,5 ч. л.;

рисовий оцет – 1 ч. л.;

оливкова олія – 1 ч. л.;

копчена паприка;

імбир сушений – 1 ч. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

Спосіб приготування соусу:

1.Змішати всі інгредієнти для соусу.

2.Поєднати з готовою куркою.