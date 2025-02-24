Секрет в пикантном соусе: как приготовить сочную курицу по-азиатски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Точно понравится близким
Курочку можно приготовить разными способами. Кто-то готовит ее по-крестьянски в сметанном соусе, но также это мясо можно приготовить по-азиатски.
Чтобы мясо получилось сочным и насыщенным вкусом необходимо добавить соус, приготовленный на основе оливкового масла и меда. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить курицу по-азиатски
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г;
- соль – 1 чайная ложка;
- крахмал кукурузный – 35 г;
Способ приготовления:
1.Филе нарезать и перемешать с солью и крахмалом.
2.Выложить на противень, застеленный пергаментом. Важно, чтобы кусочки свободно лежали на противне и не слипались.
3.Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.
4.Через 10 минут перевернуть и оставить еще на минут 10.
Ингредиенты для соуса:
- чеснок – 2 зубчика;
- мед – 2 ст. л.;
- перец чили – 0,5 ч. л.;
- рисовый уксус – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ч. л.;
- копченая паприка;
- имбирь сушеный – 1 ч. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
Способ приготовления соуса:
1.Смешать все ингредиенты для соуса.
2.Соединить с готовой курицей.