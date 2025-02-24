Секрет в пикантном соусе: как приготовить сочную курицу по-азиатски (видео)

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Курочку можно приготовить разными способами. Кто-то готовит ее по-крестьянски в сметанном соусе, но также это мясо можно приготовить по-азиатски.

Чтобы мясо получилось сочным и насыщенным вкусом необходимо добавить соус, приготовленный на основе оливкового масла и меда. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить курицу по-азиатски

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г;

соль – 1 чайная ложка;

крахмал кукурузный – 35 г;

Способ приготовления:

1.Филе нарезать и перемешать с солью и крахмалом.

2.Выложить на противень, застеленный пергаментом. Важно, чтобы кусочки свободно лежали на противне и не слипались.

3.Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.

4.Через 10 минут перевернуть и оставить еще на минут 10.

Ингредиенты для соуса:

чеснок – 2 зубчика;

мед – 2 ст. л.;

перец чили – 0,5 ч. л.;

рисовый уксус – 1 ч. л.;

оливковое масло – 1 ч. л.;

копченая паприка;

имбирь сушеный – 1 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

Способ приготовления соуса:

1.Смешать все ингредиенты для соуса.

2.Соединить с готовой курицей.