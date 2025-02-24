Готуватимете тільки так: як смачно запекти картоплю з сиром, грибами та вершками (відео)
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На вечерю для всієї сім'ї
Картопля — це недорогий та корисний овоч, який можна використовувати для приготування різноманітних супів, а також пюре, печених страв, закусок, пирогів, вареників та зраз. Крім того, її можна просто зварити в шкірці, посмажити з цибулею і грибами або смачно запекти в духовці.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як смачно запекти картоплю з грибами. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як смачно запекти картоплю з грибами
Інгредієнти:
- 8 картоплин;
- 160 г грибів печериць;
- 160 г сиру моцарела;
- 1 цибулина;
- 100 мл вершків 20%;
- зелень;
- спеції до картоплі;
Спосіб приготування:
1.Картоплю нарізати, посолити, додати спеції з паприкою, часником та перцем або суміш для м'яса з димком.
2.Полити олією і відправити в розігріту до 180 С духовку (режим конвекції) на 30 хвилин.
3.Гриби посмажити, викласти на дно форми, зверху викласти картоплю, присипати сиром і полити вершками, готувати в духовці до готовності.