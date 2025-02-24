Будете готовить только так: как вкусно запечь картошку с сыром, грибами и сливками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На ужин для всей семьи
Картофель – это недорогой и полезный овощ, который можно использовать для приготовления разнообразных супов, а также пюре, печеных блюд, закусок, пирогов, вареников и зраз. Кроме того, ее можно просто сварить в кожуре, пожарить с луком и грибами или вкусно запечь в духовке.
Сегодня мы хотим рассказать, как вкусно запечь картошку с грибами. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как вкусно запечь картошку с грибами
Ингредиенты:
- 8 картофелин;
- 160 г грибов шампиньонов;
- 160 г сыра моцарелла;
- 1 луковица;
- 100 мл сливок 20%;
- зелень;
- специи к картофелю;
Способ приготовления:
1.Картофель нарезать, посолить, добавить специи с паприкой, чесноком и перцем или смесь для мяса с дымком.
2. Полить маслом и отправить в разогретую до 180 С духовку (режим конвекции) на 30 минут.
3. Грибы пожарить, выложить на дно формы, сверху выложить картофель, присыпать сыром и полить сливками, готовить в духовке до готовности.