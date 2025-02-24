Такі котлетки смакуватимуть навіть дітям: що додати до фаршу (відео)
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Котлети з кабачків з фаршем сподобаються всій сім'ї
Котлети – це страва, знайома всім ще з дитинства. Їх можна готувати з різних видів фаршу або навіть з овочів. Смажені, запечені чи тушковані в соусі – варіантів безліч!
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом котлет, які сподобаються навіть дітям. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати котлети з кабачками
Інгредієнти:
- курячий фарш – 500 г;
- кабачки – 1 кг. (2 шт.);
- цибуля – 300 г (2-3 шт.);
- яйця – 50 г;
- сіль – за смаком;
- борошно – 50 г (2 ст. л.);
- кріп;
- батон (м'яка частина) – 100 г;
Спосіб приготування:
1.Почистити кабачки від шкірки та натерти на дрібній терці.
2.Відтиснути натерті кабачки та перекласти у миску, сік не знадобиться.
3.Натерти цибулю на дрібній терці та додати до кабачків.
4.Додати нарізаний кріп та батон.
5.Перемішати, батон має увібрати в себе вологу.
6.Додати яйце та фарш.
7.Знову перемішати.
8.Додати сіль за смаком, борошно та перемішати.
9.Змочити руки водою.
10.Сформувати котлети та викласти на деко з пергаментом.
11 Відправити деко в розігріту духовку до 190 градусів, режим — низ з конвекцією або низ-верх з конвекцією 15-20 хвилин.