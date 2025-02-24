Такі котлетки смакуватимуть навіть дітям: що додати до фаршу (відео)

Котлети з кабачків з фаршем сподобаються всій сім'ї

Котлети – це страва, знайома всім ще з дитинства. Їх можна готувати з різних видів фаршу або навіть з овочів. Смажені, запечені чи тушковані в соусі – варіантів безліч!

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом котлет, які сподобаються навіть дітям. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати котлети з кабачками

Інгредієнти:

курячий фарш – 500 г;

кабачки – 1 кг. (2 шт.);

цибуля – 300 г (2-3 шт.);

яйця – 50 г;

сіль – за смаком;

борошно – 50 г (2 ст. л.);

кріп;

батон (м'яка частина) – 100 г;

Спосіб приготування:

1.Почистити кабачки від шкірки та натерти на дрібній терці.

2.Відтиснути натерті кабачки та перекласти у миску, сік не знадобиться.

3.Натерти цибулю на дрібній терці та додати до кабачків.

4.Додати нарізаний кріп та батон.

5.Перемішати, батон має увібрати в себе вологу.

6.Додати яйце та фарш.

7.Знову перемішати.

8.Додати сіль за смаком, борошно та перемішати.

9.Змочити руки водою.

10.Сформувати котлети та викласти на деко з пергаментом.

11 Відправити деко в розігріту духовку до 190 градусів, режим — низ з конвекцією або низ-верх з конвекцією 15-20 хвилин.