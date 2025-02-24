Такие котлетки понравятся даже детям: что добавить к фаршу (видео)

Котлеты из кабачков с фаршем понравятся всей семье

Котлеты – это блюдо, знакомое всем еще с детства. Их можно готовить из разных видов фарша или даже из овощей. Жареные, запеченные или тушеные в соусе – вариантов множество!

Сегодня мы хотим поделиться рецептом котлет, которые понравятся даже детям. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить котлеты с кабачками

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г;

кабачки – 1 кг. (2 шт.);

лук – 300 г (2-3 шт.);

яйца – 50 г;

соль – по вкусу;

мука – 50 г (2 ст. л.);

укроп;

батон (мягкая часть) – 100 г;

Способ приготовления:

1.Почистить кабачки от кожуры и натереть на мелкой терке.

2.Отжать натертые кабачки и переложить в миску, сок не понадобится.

3.Натереть лук на мелкой терке и добавить в кабачки.

4.Добавить нарезанный укроп и батон.

5. Перемешать, батон должен впитать в себя влагу.

6.Добавить яйцо и фарш.

7.Снова перемешать.

8.Добавить соль по вкусу, муку и перемешать.

9.Смочить руки водой.

10. Сформировать котлеты и выложить на противень с пергаментом.

11 Отправить противень в разогретую духовку до 190 градусов, режим – низ с конвекцией или низ-верх с конвекцией 15-20 минут.