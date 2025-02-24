Такие котлетки понравятся даже детям: что добавить к фаршу (видео)
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Котлеты из кабачков с фаршем понравятся всей семье
Котлеты – это блюдо, знакомое всем еще с детства. Их можно готовить из разных видов фарша или даже из овощей. Жареные, запеченные или тушеные в соусе – вариантов множество!
Сегодня мы хотим поделиться рецептом котлет, которые понравятся даже детям. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить котлеты с кабачками
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г;
- кабачки – 1 кг. (2 шт.);
- лук – 300 г (2-3 шт.);
- яйца – 50 г;
- соль – по вкусу;
- мука – 50 г (2 ст. л.);
- укроп;
- батон (мягкая часть) – 100 г;
Способ приготовления:
1.Почистить кабачки от кожуры и натереть на мелкой терке.
2.Отжать натертые кабачки и переложить в миску, сок не понадобится.
3.Натереть лук на мелкой терке и добавить в кабачки.
4.Добавить нарезанный укроп и батон.
5. Перемешать, батон должен впитать в себя влагу.
6.Добавить яйцо и фарш.
7.Снова перемешать.
8.Добавить соль по вкусу, муку и перемешать.
9.Смочить руки водой.
10. Сформировать котлеты и выложить на противень с пергаментом.
11 Отправить противень в разогретую духовку до 190 градусов, режим – низ с конвекцией или низ-верх с конвекцией 15-20 минут.