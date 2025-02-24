Вийде краще, ніж в ресторані: як приготувати пасту а-ля "Карбонара" вдома (відео)

Все приготування займе зовсім небагато часу, а результат перевершить очікування

Коли потрібно приготувати щось смачненьке швидко, у пригоді стануть не лише соковиті відбивні, але й пасту, яку можна приготувати буквально за 15 хвилин. Йдеться про відому багатьом пасту "Карбонара".

Це класична італійська страва, яка вирізняється ніжним соусом на основі яєць, сиру, вершків та чорного перцю. Страва готується швидко та ідеально підходить для поціновувачів автентичної італійської кухні, інформують на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати пасту "Карбонара"

Інгредієнти

паста – 200 г;

бекон\грудинка – 150 г;

жовтки – 3 шт.;

пармезан – 50 г;

часник – 1 зуб.;

перець чорний;

Спосіб приготування:

1.Нарізати бекон/грудинку, викласти на холодну сковорідку та обсмажити до золотистості помішуючи. За хвилину до готовності покласти зубчик часнику до бекону, злити жир, і повернути його на пательню.

2.Натерти сир і зʼєднати його з жовтками.

3.Відварити в підсоленій воді пасту, воду не зливати, додати пасту до жиру з бекону, бекон, увімкнути помірний нагрів та перемішати.

4.Додати 2-2,5 черпака води з пасти і жовтки з пармезаном, одразу активно помішати до утворення соусу.