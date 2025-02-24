Получится лучше, чем в ресторане: как приготовить пасту а-ля "Карбонара" дома (видео)

Все приготовление займет совсем немного времени, а результат превзойдет ожидания

Когда нужно приготовить что-нибудь вкусненькое быстро, подойдут не только сочные отбивные, но и паста, которую можно приготовить буквально за 15 минут. Речь идет об известной многим пасте "Карбонара".

Это классическое итальянское блюдо, отличающееся нежным соусом на основе яиц, сыра, сливок и черного перца. Блюдо готовится быстро и идеально подходит для любителей аутентичной итальянской кухни, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить пасту "Карбонара"

Ингредиенты

паста – 200 г;

бекон\грудинка – 150 г;

желтки – 3 шт.;

пармезан – 50 г;

чеснок – 1 зуб.;

перец черный;

Способ приготовления:

1.Нарезать бекон/грудинку, выложить на холодную сковороду и обжарить до золотистости помешивая. За минуту до готовности положить зубчик чеснока к бекону, слить жир и вернуть его на сковороду.

2.Натереть сыр и соединить его с желтками.

3.Отварить в подсоленной воде пасту, не сливать воду, добавить пасту к жиру из бекона, бекон, включить умеренный нагрев и перемешать.

4.Добавить 2-2,5 черпака воды из пасты и желтки с пармезаном, сразу активно помешать до образования соуса.