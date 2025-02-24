Получится лучше, чем в ресторане: как приготовить пасту а-ля "Карбонара" дома (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все приготовление займет совсем немного времени, а результат превзойдет ожидания
Когда нужно приготовить что-нибудь вкусненькое быстро, подойдут не только сочные отбивные, но и паста, которую можно приготовить буквально за 15 минут. Речь идет об известной многим пасте "Карбонара".
Это классическое итальянское блюдо, отличающееся нежным соусом на основе яиц, сыра, сливок и черного перца. Блюдо готовится быстро и идеально подходит для любителей аутентичной итальянской кухни, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить пасту "Карбонара"
Ингредиенты
- паста – 200 г;
- бекон\грудинка – 150 г;
- желтки – 3 шт.;
- пармезан – 50 г;
- чеснок – 1 зуб.;
- перец черный;
Способ приготовления:
1.Нарезать бекон/грудинку, выложить на холодную сковороду и обжарить до золотистости помешивая. За минуту до готовности положить зубчик чеснока к бекону, слить жир и вернуть его на сковороду.
2.Натереть сыр и соединить его с желтками.
3.Отварить в подсоленной воде пасту, не сливать воду, добавить пасту к жиру из бекона, бекон, включить умеренный нагрев и перемешать.
4.Добавить 2-2,5 черпака воды из пасты и желтки с пармезаном, сразу активно помешать до образования соуса.