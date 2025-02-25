Эти пончики получаются нежные, как облако: самый вкусный рецепт на Масленицу (видео)

Как приготовить вкусные и пышные творожные пончики

Масленица или Колодий – это 7 дней перед началом Великого поста, когда верующие едят много блюд из творога и других молочных продуктов. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные курицы. Теперь делимся рецептом замечательных творожных пончиков.

Они получаются очень вкусные и пышные, тесто после жарки остается нежным, как облако. А приготовление очень простое. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусная хата".

Ингредиенты:

Мука — 450 г

Творог — 500 г

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 16 г

Соль — щепотка

Яйца – 3 шт.

Сметана — 50 г

Сода – 1,5 ч. л.+ уксус

Спирт – 1 ст. л.

Масло для жарки

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Просеянную муку смешиваем с творогом. Добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавляем яйца, добавляем сметану. Соду гасим уксусом и тоже добавляем. Вливаем спирт и быстро замешиваем мягкое и липкое тесто. Припыляем его мукой и раскатываем в пласт толщиной 1,5 сантиметра. Стаканом вырезаем кружочки. Затем берём кольцо меньшего диаметра (например, крышечку от бутылки), и делаем дырочки внутри каждой заготовки. Обрезки снова соединяем и раскатываем. В сковороду наливаем растительное масло на несколько сантиметров. Жарим пончики с двух сторон на среднем огне.

Готовые пончики выкладываем на бумажные салфетки. Осыпаем их сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие вареники.