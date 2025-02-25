Эти пончики получаются нежные, как облако: самый вкусный рецепт на Масленицу (видео)
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Как приготовить вкусные и пышные творожные пончики
Масленица или Колодий – это 7 дней перед началом Великого поста, когда верующие едят много блюд из творога и других молочных продуктов. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные курицы. Теперь делимся рецептом замечательных творожных пончиков.
Они получаются очень вкусные и пышные, тесто после жарки остается нежным, как облако. А приготовление очень простое. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусная хата".
Ингредиенты:
- Мука — 450 г
- Творог — 500 г
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар — 16 г
- Соль — щепотка
- Яйца – 3 шт.
- Сметана — 50 г
- Сода – 1,5 ч. л.+ уксус
- Спирт – 1 ст. л.
- Масло для жарки
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Просеянную муку смешиваем с творогом. Добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
- Добавляем яйца, добавляем сметану. Соду гасим уксусом и тоже добавляем. Вливаем спирт и быстро замешиваем мягкое и липкое тесто.
- Припыляем его мукой и раскатываем в пласт толщиной 1,5 сантиметра. Стаканом вырезаем кружочки. Затем берём кольцо меньшего диаметра (например, крышечку от бутылки), и делаем дырочки внутри каждой заготовки.
- Обрезки снова соединяем и раскатываем. В сковороду наливаем растительное масло на несколько сантиметров. Жарим пончики с двух сторон на среднем огне.
Готовые пончики выкладываем на бумажные салфетки. Осыпаем их сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие вареники.