Якщо вдома є кілька яєць — приготуйте ці ніжні, як хмаринки, тістечка: замінить всі інші десерти (відео)

Чудовий рецепт смачних тістечок

Вдома можна приготувати чимало смакоти до чаю або кави. Ми розповідали, як приготувати прості ліниві круасани. Для наступного рецепта вам знадобиться трохи більше часу та зусиль, однак результат того вартий.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vitalina_mkrtchian. Це ніжні, як хмаринки, тістечка з безе з сирним кремом та горіховою посипкою.

Інгредієнти:

130 г білка

260 г цукру

Для крему:

300 г крем-сиру

100 мл вершків 33%

250 г вареної згущенки

100 г горішків

Спосіб приготування:

У великій металевій мисці зʼєднайте білки з цукром. Миску ставимо на парову баню. Нагріваємо цукор та білки до 75 С. Важливо, щоб при цьому вода не торкалася дна миски. Одразу знімаємо білки з парової бані та починаємо збивати. Збивайте білки на високій швидкості міксера. Це займе 10-15 хвилин до блиску та жорстких піків. Духовку розігрійте до 85 С. Деко застеліть пергаментним папером та відсадіть на деко "хмаринки" столовою ложкою або кондитерським мішком. Випікаємо 2 години. Після цього акуратно витягаємо та повністю охолоджуємо. Готові меренги повинні легко відставати від паперу. Міксером збиваємо крем-сир з вершками та вареною згущенкою. Хмаринки з безе занурюємо в крем і посипаємо подрібненими горішками.

Це надзвичайно смачно і дуже красиво. А готується дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір.