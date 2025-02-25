Если дома есть несколько яиц – приготовьте эти нежные, как облачка, пирожные: заменит все остальные десерты (видео)

Великолепный рецепт вкусных пирожных

Дома можно приготовить немало вкусностей к чаю или кофе. Мы рассказывали, как приготовить простые ленивые круасаны. Для следующего рецепта вам понадобится немного больше времени и усилий, однако результат того стоит.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vitalina_mkrtchian. Это нежные, как облачка, пирожные из безе с творожным кремом и ореховой посыпкой.

Ингредиенты:

130 г белка

260 г сахара

Для крема:

300 г крем-сыра

100 мл сливок 33%

250 г вареной сгущенки

100 г орешков

Способ приготовления:

В большой металлической емкости соедините белки с сахаром. Миску ставим на паровую баню. Нагреваем сахар и белки до 75 °С. Важно, чтобы при этом вода не касалась дна миски. Сразу снимаем белки с паровой бани и начинаем взбивать. Взбивайте белки на высокой скорости миксера. Это займет 10-15 минут до блеска и жестких пиков. Духовку разогрейте до 85°С. Противень застелите пергаментной бумагой и отсадите на противень "облака" столовой ложкой или кондитерским мешком. Выпекаем 2 часа. После этого аккуратно вытаскиваем и полностью охлаждаем. Готовые меренги должны легко отставать от бумаги. Миксером взбиваем крем-сыр со сливками и вареной сгущенкой. Облака из безе погружаем в крем и посыпаем измельченными орешками.

Это очень вкусно и очень красиво. А готовится очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.