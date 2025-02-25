Если дома есть несколько яиц – приготовьте эти нежные, как облачка, пирожные: заменит все остальные десерты (видео)
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Великолепный рецепт вкусных пирожных
Дома можно приготовить немало вкусностей к чаю или кофе. Мы рассказывали, как приготовить простые ленивые круасаны. Для следующего рецепта вам понадобится немного больше времени и усилий, однако результат того стоит.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vitalina_mkrtchian. Это нежные, как облачка, пирожные из безе с творожным кремом и ореховой посыпкой.
Ингредиенты:
- 130 г белка
- 260 г сахара
- Для крема:
- 300 г крем-сыра
- 100 мл сливок 33%
- 250 г вареной сгущенки
- 100 г орешков
Способ приготовления:
- В большой металлической емкости соедините белки с сахаром. Миску ставим на паровую баню. Нагреваем сахар и белки до 75 °С. Важно, чтобы при этом вода не касалась дна миски.
- Сразу снимаем белки с паровой бани и начинаем взбивать. Взбивайте белки на высокой скорости миксера. Это займет 10-15 минут до блеска и жестких пиков.
- Духовку разогрейте до 85°С. Противень застелите пергаментной бумагой и отсадите на противень "облака" столовой ложкой или кондитерским мешком.
- Выпекаем 2 часа. После этого аккуратно вытаскиваем и полностью охлаждаем. Готовые меренги должны легко отставать от бумаги.
- Миксером взбиваем крем-сыр со сливками и вареной сгущенкой. Облака из безе погружаем в крем и посыпаем измельченными орешками.
Это очень вкусно и очень красиво. А готовится очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.