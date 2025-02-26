Зекономите купу часу та сил: як запекти качку на солі (відео)
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М'ясо виходить настільки ніжним, що просто тане у роті
Коли часу обмаль виручають прості та легкі у приготуванні страви. Так, можна приготувати соковиті відбивні або ж звернути увагу на курячі ніжки запечені на солі.
Приготування такої страви займе лічені хвилини та неодмінно сподобається близьким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати качку на солі
Інгредієнти:
- 2 качиних стегна;
- 600 г солі;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ч. л. суміші чорного, червоного перцю та паприки;
- 1 ст. л. гірчиці;
Спосіб приготування:
1.Сіль висипати у форму для запікання.
2.Зверху викласти стегна шкірою до верху.
3.Для соусу змішати оливкову олію, соєвий соус, приправи та гірчицю та змастити качку (лише частину зі шкірою).
4.Запекти ніжки у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин до гарної скоринки.
5.Перевернути стегна та запікати ще 15 хвилин. З готового мʼяса струсити зайву сіль, подавати з улюбленим гарніром.