Сэкономите кучу времени и сил: как запечь утку на соли (видео)
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Мясо получается настолько нежным, что просто тает во рту
Когда времени очень мало выручают простые и легкие в приготовлении блюда. Так, можно приготовить сочные отбивные или обратить внимание на куриные ножки запеченные на соли.
Приготовление такого блюда займет несколько минут и непременно понравится близким. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить утку на соли
Ингредиенты:
- 2 утиных бедра;
- 600 г соли;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- 1 час. л. смеси черного, красного перца и паприки;
- 1 ст. л. горчицы;
Способ приготовления:
1.Соль высыпать в форму для запекания.
2.Сверху выложить бедра кожей вверх.
3.Для соуса смешать оливковое масло, соевый соус, приправы и горчицу и смазать утку (только часть с кожей).
4.Запечь ножки в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут до хорошей корочки.
5.Перевернуть бедра и запекать еще 15 минут. С готового мяса встряхнуть лишнюю соль, подавать с любимым гарниром.