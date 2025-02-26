Сэкономите кучу времени и сил: как запечь утку на соли (видео)

Мясо получается настолько нежным, что просто тает во рту

Когда времени очень мало выручают простые и легкие в приготовлении блюда. Так, можно приготовить сочные отбивные или обратить внимание на куриные ножки запеченные на соли.

Приготовление такого блюда займет несколько минут и непременно понравится близким. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить утку на соли

Ингредиенты:

2 утиных бедра;

600 г соли;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. соевого соуса;

1 час. л. смеси черного, красного перца и паприки;

1 ст. л. горчицы;

Способ приготовления:

1.Соль высыпать в форму для запекания.

2.Сверху выложить бедра кожей вверх.

3.Для соуса смешать оливковое масло, соевый соус, приправы и горчицу и смазать утку (только часть с кожей).

4.Запечь ножки в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут до хорошей корочки.

5.Перевернуть бедра и запекать еще 15 минут. С готового мяса встряхнуть лишнюю соль, подавать с любимым гарниром.