Раз-два — і сирний пиріг на столі: як його приготувати з лаваша (відео)

Всі проситимуть добавки

Лаваш – це чудова основа для приготування різних страв. З нього можна зробити пиріжки, конвертики з сиром чи навіть домашню шаурму. Головна перевага – немає потреби возитися з тістом, достатньо лише вибрати начинку до смаку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного пирога з лаваша. А опублікували його на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати пиріг з лаваша з сиром

Інгредієнти:

молоко 2,5% – 300 мл;

сир кисломолочний – 350 г;

яйця – 4 шт.;

сир моцарела (або інший, який добре плавиться) – 300 г;

лаваш – 350-380 г;

Спосіб приготування:

1.У посуд викласти кисломолочний сир, яйця, молоко і натерти моцарелу.

2.Все збити блендером, але не зовсім до однорідності.

3.Додати лаваш шматочками, добре вимішати та покласти в форму змащену маслом (якщо силіконова, то змащувати не потрібно).

4.Випікати в розігрітій духовці за температури 180 градусів 30 хвилин.

5.Подавати в гарячому, так і в холодному вигляді.