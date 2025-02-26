Раз-два — і сирний пиріг на столі: як його приготувати з лаваша (відео)
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Лаваш – це чудова основа для приготування різних страв. З нього можна зробити пиріжки, конвертики з сиром чи навіть домашню шаурму. Головна перевага – немає потреби возитися з тістом, достатньо лише вибрати начинку до смаку.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного пирога з лаваша. А опублікували його на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати пиріг з лаваша з сиром
Інгредієнти:
- молоко 2,5% – 300 мл;
- сир кисломолочний – 350 г;
- яйця – 4 шт.;
- сир моцарела (або інший, який добре плавиться) – 300 г;
- лаваш – 350-380 г;
Спосіб приготування:
1.У посуд викласти кисломолочний сир, яйця, молоко і натерти моцарелу.
2.Все збити блендером, але не зовсім до однорідності.
3.Додати лаваш шматочками, добре вимішати та покласти в форму змащену маслом (якщо силіконова, то змащувати не потрібно).
4.Випікати в розігрітій духовці за температури 180 градусів 30 хвилин.
5.Подавати в гарячому, так і в холодному вигляді.