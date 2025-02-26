Раз-два – и сырный пирог на столе: как его приготовить из лаваша (видео)
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Лаваш – это отличная основа для приготовления разных блюд. Из него можно сделать пирожки, конвертики с сыром или даже домашнюю шаурму. Главное преимущество – нет нужды возиться с тестом, достаточно выбрать начинку по вкусу.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного пирога из лаваша. А опубликовали его на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить пирог из лаваша с сыром
Ингредиенты:
- молоко 2,5% – 300 мл;
- творог – 350 г;
- яйца – 4 шт.;
- сыр моцарелла (или другой, хорошо плавящийся) – 300 г;
- лаваш – 350-380 г;
Способ приготовления:
1.В посуду выложить творог, яйца, молоко и натереть моцареллу.
2.Все сбить блендером, но не совсем до однородности.
3.Добавить лаваш кусочками, хорошо вымешать и положить в форму, смазанную маслом (если силиконовая, то смазывать не нужно).
4.Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
5.Подавать как в горячем, так и в холодном виде.