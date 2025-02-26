Раз-два – и сырный пирог на столе: как его приготовить из лаваша (видео)

Все будут просить добавки

Лаваш – это отличная основа для приготовления разных блюд. Из него можно сделать пирожки, конвертики с сыром или даже домашнюю шаурму. Главное преимущество – нет нужды возиться с тестом, достаточно выбрать начинку по вкусу.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного пирога из лаваша. А опубликовали его на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить пирог из лаваша с сыром

Ингредиенты:

молоко 2,5% – 300 мл;

творог – 350 г;

яйца – 4 шт.;

сыр моцарелла (или другой, хорошо плавящийся) – 300 г;

лаваш – 350-380 г;

Способ приготовления:

1.В посуду выложить творог, яйца, молоко и натереть моцареллу.

2.Все сбить блендером, но не совсем до однородности.

3.Добавить лаваш кусочками, хорошо вымешать и положить в форму, смазанную маслом (если силиконовая, то смазывать не нужно).

4.Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

5.Подавать как в горячем, так и в холодном виде.