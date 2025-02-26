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Швидше, ніж купити в магазині: як приготувати смачне кунжутне печиво (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Печиво з кунжутом
Печиво з кунжутом. Фото Freepik

Готується дуже швидко та просто. Впорається навіть дитина

Хочете насолодитися хрустким і ароматним печивом, але не маєте багато часу на випічку? Цей рецепт кунжутного печива – справжня знахідка. Готується воно швидше, ніж ви встигнете дійти до магазину, а результат – пальчики оближеш.

До того ж аромат свіжоспеченого кунжутного печива наповнить дім теплом і затишком. То ж спробуйте приготувати цей смаколик за рецептом, яким поділилась блогерка _cooking_home_.

Інгредієнти:

  • Кунжут 170 г;
  • Борошно 70 г;
  • Цукор 70 г;
  • Розпушувач 1 ч.л;
  • Сіль дрібка;
  • Яйце 1 шт.;
  • Ваніль 0.5 ч.л;
  • Вершкове масло 60 г.

Приготування:

  1. Борошно просіюємо. До нього додаємо розпушувач та сіль, перемішуємо.
  2. В іншій ємності поєднуємо вершкове масло, цукор яйце та ваніль, перемішуємо все до однорідності.
  3. Поєднуємо масляну масу та сухі інгредієнти.
  4. Додаємо попередньо обсмажений та повністю охолоджений кунжут(це важливо!)
  5. Перемішуємо та вологими руками формуємо кульки, викладаємо на деко застелене пергаментом класти треба далеко одне від одного, тому що печиво в духовці тане, та збільшує розмір.
  6. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 6-7 хвилин.
Теги:
#Печиво #Рецепти #Випічка #Кунжут