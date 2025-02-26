Швидше, ніж купити в магазині: як приготувати смачне кунжутне печиво (відео)
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Готується дуже швидко та просто. Впорається навіть дитина
Хочете насолодитися хрустким і ароматним печивом, але не маєте багато часу на випічку? Цей рецепт кунжутного печива – справжня знахідка. Готується воно швидше, ніж ви встигнете дійти до магазину, а результат – пальчики оближеш.
До того ж аромат свіжоспеченого кунжутного печива наповнить дім теплом і затишком. То ж спробуйте приготувати цей смаколик за рецептом, яким поділилась блогерка _cooking_home_.
Інгредієнти:
- Кунжут 170 г;
- Борошно 70 г;
- Цукор 70 г;
- Розпушувач 1 ч.л;
- Сіль дрібка;
- Яйце 1 шт.;
- Ваніль 0.5 ч.л;
- Вершкове масло 60 г.
Приготування:
- Борошно просіюємо. До нього додаємо розпушувач та сіль, перемішуємо.
- В іншій ємності поєднуємо вершкове масло, цукор яйце та ваніль, перемішуємо все до однорідності.
- Поєднуємо масляну масу та сухі інгредієнти.
- Додаємо попередньо обсмажений та повністю охолоджений кунжут(це важливо!)
- Перемішуємо та вологими руками формуємо кульки, викладаємо на деко застелене пергаментом класти треба далеко одне від одного, тому що печиво в духовці тане, та збільшує розмір.
- Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 6-7 хвилин.