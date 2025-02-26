Швидше, ніж купити в магазині: як приготувати смачне кунжутне печиво (відео)

Готується дуже швидко та просто. Впорається навіть дитина

Хочете насолодитися хрустким і ароматним печивом, але не маєте багато часу на випічку? Цей рецепт кунжутного печива – справжня знахідка. Готується воно швидше, ніж ви встигнете дійти до магазину, а результат – пальчики оближеш.

До того ж аромат свіжоспеченого кунжутного печива наповнить дім теплом і затишком. То ж спробуйте приготувати цей смаколик за рецептом, яким поділилась блогерка _cooking_home_.

Інгредієнти:

Кунжут 170 г;

Борошно 70 г;

Цукор 70 г;

Розпушувач 1 ч.л;

Сіль дрібка;

Яйце 1 шт.;

Ваніль 0.5 ч.л;

Вершкове масло 60 г.

Приготування: