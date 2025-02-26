Быстрее, чем купить в магазине: как приготовить вкусное кунжутное печенье (видео)
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Готовится очень быстро и просто. Справится даже ребенок
Хотите насладиться хрустящим и ароматным печеньем, но нет времени на выпечку? Этот рецепт кунжутного печенья – настоящая находка. Готовится оно быстрее, чем вы успеете дойти до магазина, а результат – пальчики оближешь.
К тому же аромат свежеиспеченного кунжутного печенья наполнит дом теплом и уютом. Попробуйте приготовить это лакомство по рецепту, которым поделилась блогерша _cooking_home_.
Ингредиенты:
- Кунжут – 170 г;
- Мука 70 г;
- Сахар 70 г;
- Разрыхлитель 1 ч.л;
- Соль щепотка;
- Яйцо 1 шт.;
- Ваниль 0.5 ч.л;
- Сливочное масло 60 г.
Приготовление:
- Муку просеиваем. К ней добавляем разрыхлитель и соль, перемешиваем.
- В другой емкости смешиваем сливочное масло, сахар, яйцо и ваниль, перемешиваем все до однородности.
- Соединяем масляную массу и сухие ингредиенты.
- Добавляем предварительно обжаренный и полностью охлажденный кунжут(это важно!)
- Перемешиваем и влажными руками формируем шарики, выкладываем на противень застеленный пергаментом. Выкладывать тесто надо далеко друг от друга, потому что печенье в духовке тает и увеличивает размер.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 6-7 минут.