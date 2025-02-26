Быстрее, чем купить в магазине: как приготовить вкусное кунжутное печенье (видео)

Готовится очень быстро и просто. Справится даже ребенок

Хотите насладиться хрустящим и ароматным печеньем, но нет времени на выпечку? Этот рецепт кунжутного печенья – настоящая находка. Готовится оно быстрее, чем вы успеете дойти до магазина, а результат – пальчики оближешь.

К тому же аромат свежеиспеченного кунжутного печенья наполнит дом теплом и уютом. Попробуйте приготовить это лакомство по рецепту, которым поделилась блогерша _cooking_home_.

Ингредиенты:

Кунжут – 170 г;

Мука 70 г;

Сахар 70 г;

Разрыхлитель 1 ч.л;

Соль щепотка;

Яйцо 1 шт.;

Ваниль 0.5 ч.л;

Сливочное масло 60 г.

Приготовление: