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Быстрее, чем купить в магазине: как приготовить вкусное кунжутное печенье (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Печенье с кунжутом
Печенье с кунжутом. Фото Freepik

Готовится очень быстро и просто. Справится даже ребенок

Хотите насладиться хрустящим и ароматным печеньем, но нет времени на выпечку? Этот рецепт кунжутного печенья – настоящая находка. Готовится оно быстрее, чем вы успеете дойти до магазина, а результат – пальчики оближешь.

К тому же аромат свежеиспеченного кунжутного печенья наполнит дом теплом и уютом. Попробуйте приготовить это лакомство по рецепту, которым поделилась блогерша _cooking_home_.

Ингредиенты:

  • Кунжут – 170 г;
  • Мука 70 г;
  • Сахар 70 г;
  • Разрыхлитель 1 ч.л;
  • Соль щепотка;
  • Яйцо 1 шт.;
  • Ваниль 0.5 ч.л;
  • Сливочное масло 60 г.

Приготовление:

  1. Муку просеиваем. К ней добавляем разрыхлитель и соль, перемешиваем.
  2. В другой емкости смешиваем сливочное масло, сахар, яйцо и ваниль, перемешиваем все до однородности.
  3. Соединяем масляную массу и сухие ингредиенты.
  4. Добавляем предварительно обжаренный и полностью охлажденный кунжут(это важно!)
  5. Перемешиваем и влажными руками формируем шарики, выкладываем на противень застеленный пергаментом. Выкладывать тесто надо далеко друг от друга, потому что печенье в духовке тает и увеличивает размер.
  6. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 6-7 минут.
Теги:
#Печенье #Рецепты #Выпечка #Кунжут