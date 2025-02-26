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Якщо вдома є картопля і трохи фаршу, приготуйте цю ситну страву: рецепт вівчарського пирога (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант обіду або вечері
Чудовий варіант обіду або вечері. Фото shuba.life

Дуже ситна і смачна страва

Якщо у вас є фарш, з нього можна приготувати чимало смачних і ситних страв. Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку. Тепер ділимось рецептом апетитної страви британської кухні — вівчарського, або, як його ще називають, пастушого пирога.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна. Це чудовий варіант ситного обіду або вечері, який, до того ж, зовсім нескладно приготувати.

Інгредієнти:

  • Фарш — 700 г
  • Цибуля — 1 шт
  • Морква — 1 шт
  • Консервований горох — 5 ст. л.
  • Томати у власному соку — 400 г
  • Твердий сир — 100 г
  • Зелена цибуля
  • Сіль, чорний перець, сухий часник, копчена паприка
  • Картопля — 1 кг
  • Вершкове масло — 30 г
  • Молоко — 150-200 мл

Спосіб приготування:

  1. На пательні обсмажити дрібно нарізану цибулю та моркву. Коли овочі будуть готові, додати фарш і смажити його до напівготовності, постійно помішуючи.
  2. Додати в фарш спеції та консервований горошок. Також додати томати у власному соку. Все перемішати та тушкувати все разом під кришкою 20 хвилин.
  3. З картоплі приготувати картопляне пюре з вершковим маслом та молоком, посолити до смаку. До пюре додати половину сиру та подрібнену зелень.
  4. На дно форми для запікання потрібно додати м’ясну начинку. Зверху викласти картопляне пюре і присипати сиром.
  5. Ставимо в розігріту духовку на 200 градусів. Час випікання — 15 хвилин до румʼяної скоринки.

Даємо пирогу зовсім трохи охолонути — і можна смакувати. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі на сковороді.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Пиріг #Фарш