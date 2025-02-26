Если дома есть картофель и немного фарша, приготовьте это сытное блюдо: рецепт пастушего пирога (видео)
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Очень сытное и вкусное блюдо
Если у вас есть фарш, из него можно приготовить много вкусных и сытных блюд. Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку. Теперь делимся рецептом аппетитного блюда британской кухни — пастушьего пирога.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Анастасия Жакулина. Это отличный вариант сытного обеда или ужина, который, к тому же, совсем несложно приготовить.
Ингредиенты:
- Фарш — 700 г
- Лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Консервированный горох – 5 ст. л.
- Томаты в собственном соке — 400 г
- Твердый сыр — 100 г
- Зеленый лук
- Соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка
- Картофель — 1 кг
- Сливочное масло — 30 г
- Молоко – 150-200 мл
Способ приготовления:
- На сковороде обжарить мелко нарезанный лук и морковь. Когда овощи будут готовы, добавить фарш и жарить его до полуготовности, постоянно помешивая.
- Добавить в фарш специи и консервированный горошек. Также добавить томаты в собственном соке. Все перемешать и тушить вместе под крышкой 20 минут.
- Из картофеля приготовить картофельное пюре со сливочным маслом и молоком, посолить по вкусу. К пюре добавить половину сырой и измельченной зелени.
- На дно формы для запекания следует добавить мясную начинку. Сверху выложить картофельное пюре и присыпать творогом.
- Ставим в разогретую духовку на 200 градусов. Время выпекания – 15 минут до румяной корочки.
Даем пирогу совсем немного остыть – и можно смаковать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури на сковороде.