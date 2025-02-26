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Если дома есть картофель и немного фарша, приготовьте это сытное блюдо: рецепт пастушего пирога (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант обеда или ужина
Прекрасный вариант обеда или ужина. Фото shuba.life

Очень сытное и вкусное блюдо

Если у вас есть фарш, из него можно приготовить много вкусных и сытных блюд. Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку. Теперь делимся рецептом аппетитного блюда британской кухни — пастушьего пирога.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Анастасия Жакулина. Это отличный вариант сытного обеда или ужина, который, к тому же, совсем несложно приготовить.

Ингредиенты:

  • Фарш — 700 г
  • Лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Консервированный горох – 5 ст. л.
  • Томаты в собственном соке — 400 г
  • Твердый сыр — 100 г
  • Зеленый лук
  • Соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка
  • Картофель — 1 кг
  • Сливочное масло — 30 г
  • Молоко – 150-200 мл

Способ приготовления:

  1. На сковороде обжарить мелко нарезанный лук и морковь. Когда овощи будут готовы, добавить фарш и жарить его до полуготовности, постоянно помешивая.
  2. Добавить в фарш специи и консервированный горошек. Также добавить томаты в собственном соке. Все перемешать и тушить вместе под крышкой 20 минут.
  3. Из картофеля приготовить картофельное пюре со сливочным маслом и молоком, посолить по вкусу. К пюре добавить половину сырой и измельченной зелени.
  4. На дно формы для запекания следует добавить мясную начинку. Сверху выложить картофельное пюре и присыпать творогом.
  5. Ставим в разогретую духовку на 200 градусов. Время выпекания – 15 минут до румяной корочки.

Даем пирогу совсем немного остыть – и можно смаковать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури на сковороде.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Пирог #Фарш