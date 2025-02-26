Очень вкусные блины, которые не сохнут в холодильнике: простой рецепт (видео)

Как приготовить аппетитные блинчики

На Масленицу, или Колодия, украинцы обычно готовили вареники. Кстати, мы делились отличным рецептом. Однако и блины тоже готовили – рассказываем, как приготовить их очень удачно.

Такие блины получаются идеально нежными и мягкими. Они долго не засыхают в холодильнике и остаются такими же свежими и мягкими. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина.

Ингредиенты:

Теплая вода — 450 мл

Мука — 180 г

Яйца — 2 шт

Майонез – 1,5 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Щепотка соли

Ванильный сахар

Способ приготовления:

Для теста взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром. Делайте это сразу в большой миске для удобства. Добавьте в будущее тесто майонез и еще раз перемешайте. Влейте в массу половину воды от общего количества. Затем перемешайте и добавьте все количество муки. Перемешайте тесто до полного растворения муки, чтобы не было комочков. Постоянно перемешивая тесто, влейте остаток воды. Также влейте растительное масло и еще раз в последний раз перемешайте. Блинчики выливаем на хорошо разогретую сковороду. Жарим на высоком огне с обеих сторон.

Такие блины универсальны – они идеально смакуют как соленой, так со сладкой начинкой. Также мы делились рецептом аппетитных палюшек.