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Очень вкусные блины, которые не сохнут в холодильнике: простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт блинов
Прекрасный рецепт блинов. Фото shuba.life

Как приготовить аппетитные блинчики

На Масленицу, или Колодия, украинцы обычно готовили вареники. Кстати, мы делились отличным рецептом. Однако и блины тоже готовили – рассказываем, как приготовить их очень удачно.

Такие блины получаются идеально нежными и мягкими. Они долго не засыхают в холодильнике и остаются такими же свежими и мягкими. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина.

Ингредиенты:

  • Теплая вода — 450 мл
  • Мука — 180 г
  • Яйца — 2 шт
  • Майонез – 1,5 ст. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Для теста взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром. Делайте это сразу в большой миске для удобства.
  2. Добавьте в будущее тесто майонез и еще раз перемешайте. Влейте в массу половину воды от общего количества.
  3. Затем перемешайте и добавьте все количество муки. Перемешайте тесто до полного растворения муки, чтобы не было комочков.
  4. Постоянно перемешивая тесто, влейте остаток воды. Также влейте растительное масло и еще раз в последний раз перемешайте.
  5. Блинчики выливаем на хорошо разогретую сковороду. Жарим на высоком огне с обеих сторон.

Такие блины универсальны – они идеально смакуют как соленой, так со сладкой начинкой. Также мы делились рецептом аппетитных палюшек.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Масленица #Блины