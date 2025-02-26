Очень вкусные блины, которые не сохнут в холодильнике: простой рецепт (видео)
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Как приготовить аппетитные блинчики
На Масленицу, или Колодия, украинцы обычно готовили вареники. Кстати, мы делились отличным рецептом. Однако и блины тоже готовили – рассказываем, как приготовить их очень удачно.
Такие блины получаются идеально нежными и мягкими. Они долго не засыхают в холодильнике и остаются такими же свежими и мягкими. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина.
Ингредиенты:
- Теплая вода — 450 мл
- Мука — 180 г
- Яйца — 2 шт
- Майонез – 1,5 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Щепотка соли
- Ванильный сахар
Способ приготовления:
- Для теста взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром. Делайте это сразу в большой миске для удобства.
- Добавьте в будущее тесто майонез и еще раз перемешайте. Влейте в массу половину воды от общего количества.
- Затем перемешайте и добавьте все количество муки. Перемешайте тесто до полного растворения муки, чтобы не было комочков.
- Постоянно перемешивая тесто, влейте остаток воды. Также влейте растительное масло и еще раз в последний раз перемешайте.
- Блинчики выливаем на хорошо разогретую сковороду. Жарим на высоком огне с обеих сторон.
Такие блины универсальны – они идеально смакуют как соленой, так со сладкой начинкой. Также мы делились рецептом аппетитных палюшек.