Бразильський сніданок: яскрава і ситна страва за кілька хвилин (відео)

Чудовий рецепт на сніданок або обід

Сніданок — це важлива частина дня. Хочеться готувати щось смачне і яскраве, що наситить і підніме настрій. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста. Тепер ділимось рецептом ситного бразильського сніданку.

Кулінарна блогерка під ніком she.yuliia розповіла, як приготувати бразильський сніданок. Це кольорова і дуже смачна страва зі свіжих овочів та яєць-пашот. Кількість інгредієнтів беріть до власного смаку.

Інгредієнти:

солодкий перець

помідори

томатне пюре чи томатна паста

яйця

хліб

олія для смаження

Спосіб приготування:

Нарізаємо перець та томати маленькими кубиками. Викладаємо на сковороду та обсмажуємо. Через кілька хвилин додаємо томатне пюре, до смаку солимо та перчимо. Тушкуємо все разом до м’якості овочів, вони повинні стати більш-менш однорідними. Ставимо на вогонь каструлю з водою. Коли закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму, робимо воронку та розбиваємо у воду яйця. Варимо 2 хвилини. Весь цей час вода не повинна сильно кипіти. Обсмажуємо хліб на вершковому маслі та викладаємо все на тарілку.

Це базова страва, додатково можна додати до неї улюблену зелень, червону рибу тощо. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку з фаршем.