Бразильский завтрак: яркое и сытное блюдо за несколько минут (видео)
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Прекрасный рецепт на завтрак или обед
Завтрак – это важная часть дня. Хочется готовить что-нибудь вкусное и яркое, что насытит и поднимет настроение. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста. Теперь делимся рецептом сытного бразильского завтрака.
Кулинарная блоггерша под ником she.yuliia рассказала, как приготовить бразильский завтрак. Это цветное и очень вкусное блюдо из свежих овощей и яиц-пашот. Количество ингредиентов берите по собственному вкусу.
Ингредиенты:
- сладкий перец
- помидоры
- томатное пюре или томатная паста
- яйца
- хлеб
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Нарезаем перец и помидоры маленькими кубиками. Выкладываем на сковороду и обжариваем.
- Через несколько минут добавляем томатное пюре, по вкусу солим и перчим. Тушим все вместе до мягкости овощей, они должны стать более или менее однородными.
- Ставим на огонь кастрюлю с водой. Когда закипит, убавляем огонь до минимума, делаем воронку и разбиваем в воду яйца.
- Варим 2 минуты. Всё это время вода не должна сильно кипеть. Обжариваем хлеб на сливочном масле и выкладываем все на тарелку.
Это базовое блюдо, дополнительно можно добавить в него любимую зелень, красную рыбу и т.д. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку с фаршем.