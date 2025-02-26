Бразильский завтрак: яркое и сытное блюдо за несколько минут (видео)

Прекрасный рецепт на завтрак или обед

Завтрак – это важная часть дня. Хочется готовить что-нибудь вкусное и яркое, что насытит и поднимет настроение. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста. Теперь делимся рецептом сытного бразильского завтрака.

Кулинарная блоггерша под ником she.yuliia рассказала, как приготовить бразильский завтрак. Это цветное и очень вкусное блюдо из свежих овощей и яиц-пашот. Количество ингредиентов берите по собственному вкусу.

Ингредиенты:

сладкий перец

помидоры

томатное пюре или томатная паста

яйца

хлеб

масло для жарки

Способ приготовления:

Нарезаем перец и помидоры маленькими кубиками. Выкладываем на сковороду и обжариваем. Через несколько минут добавляем томатное пюре, по вкусу солим и перчим. Тушим все вместе до мягкости овощей, они должны стать более или менее однородными. Ставим на огонь кастрюлю с водой. Когда закипит, убавляем огонь до минимума, делаем воронку и разбиваем в воду яйца. Варим 2 минуты. Всё это время вода не должна сильно кипеть. Обжариваем хлеб на сливочном масле и выкладываем все на тарелку.

Это базовое блюдо, дополнительно можно добавить в него любимую зелень, красную рыбу и т.д. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку с фаршем.