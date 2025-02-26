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Рецепт апетитного печінкового тортика: як приготувати ніжним та соковитим (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Смачний печінковий тортик
Смачний печінковий тортик. Фото shuba.life

Як приготувати печінковий торт особливо смачно

Печінка — це чудовий продукт, який допоможе вам урізноманітнити щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати апетитні котлети. Тепер ділимось рецептом чудового печінкового тортика.

Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком tsarlova_n. Це простий і класичний рецепт, з яким страва виходить апетитною та соковитою.

Інгредієнти:

  • печінка — 400 г
  • цибуля — 1 шт
  • борошно — 150-200 г
  • молоко — пів склянки
  • яйця — 3 шт
  • олія — 3 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • чорний мелений перець

Для начинки:

  • майонез
  • часник
  • варені яйця
  • обсмажена морква та цибуля
  • плавлений сирок
  • кріп

Спосіб приготування:

  1. Збийте блендером разом печінку та цибулю. Додайте борошно, молоко, яйця і знову збийте до однорідної маси. До смаку посоліть та поперчіть.
  2. Посмажте млинці на сковороді з олією. Смажте з обох боків до рум’яної скоринки..
  3. Для начинки відваріть та натріть яйця. Наріжте і обсмажте цибулю і моркву.
  4. Починаємо збирати тортик. Готовий млинець змащуємо майонезом і викладаємо моркву і цибулю. Накриваємо ще одним млинцем.
  5. Змащуємо майонезом і викладаємо терті яйця. Знову накриваємо млинцем, змащуємо майонезом і посипаємо тертим сиром і кропом. Так повторюємо до закінчення інгредієнтів.

Залиште готовий тортик у холодильнику на 2 години — так він просочиться і буде ще соковитішим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні картопляні палюшки.

Теги:
#Рецепт #Печінка #Закуска #Майонез