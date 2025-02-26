Рецепт апетитного печінкового тортика: як приготувати ніжним та соковитим (відео)

Як приготувати печінковий торт особливо смачно

Печінка — це чудовий продукт, який допоможе вам урізноманітнити щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати апетитні котлети. Тепер ділимось рецептом чудового печінкового тортика.

Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком tsarlova_n. Це простий і класичний рецепт, з яким страва виходить апетитною та соковитою.

Інгредієнти:

печінка — 400 г

цибуля — 1 шт

борошно — 150-200 г

молоко — пів склянки

яйця — 3 шт

олія — 3 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

чорний мелений перець

Для начинки:

майонез

часник

варені яйця

обсмажена морква та цибуля

плавлений сирок

кріп

Спосіб приготування:

Збийте блендером разом печінку та цибулю. Додайте борошно, молоко, яйця і знову збийте до однорідної маси. До смаку посоліть та поперчіть. Посмажте млинці на сковороді з олією. Смажте з обох боків до рум’яної скоринки.. Для начинки відваріть та натріть яйця. Наріжте і обсмажте цибулю і моркву. Починаємо збирати тортик. Готовий млинець змащуємо майонезом і викладаємо моркву і цибулю. Накриваємо ще одним млинцем. Змащуємо майонезом і викладаємо терті яйця. Знову накриваємо млинцем, змащуємо майонезом і посипаємо тертим сиром і кропом. Так повторюємо до закінчення інгредієнтів.

Залиште готовий тортик у холодильнику на 2 години — так він просочиться і буде ще соковитішим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні картопляні палюшки.