Рецепт апетитного печінкового тортика: як приготувати ніжним та соковитим (відео)
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Як приготувати печінковий торт особливо смачно
Печінка — це чудовий продукт, який допоможе вам урізноманітнити щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати апетитні котлети. Тепер ділимось рецептом чудового печінкового тортика.
Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком tsarlova_n. Це простий і класичний рецепт, з яким страва виходить апетитною та соковитою.
Інгредієнти:
- печінка — 400 г
- цибуля — 1 шт
- борошно — 150-200 г
- молоко — пів склянки
- яйця — 3 шт
- олія — 3 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
- чорний мелений перець
Для начинки:
- майонез
- часник
- варені яйця
- обсмажена морква та цибуля
- плавлений сирок
- кріп
Спосіб приготування:
- Збийте блендером разом печінку та цибулю. Додайте борошно, молоко, яйця і знову збийте до однорідної маси. До смаку посоліть та поперчіть.
- Посмажте млинці на сковороді з олією. Смажте з обох боків до рум’яної скоринки..
- Для начинки відваріть та натріть яйця. Наріжте і обсмажте цибулю і моркву.
- Починаємо збирати тортик. Готовий млинець змащуємо майонезом і викладаємо моркву і цибулю. Накриваємо ще одним млинцем.
- Змащуємо майонезом і викладаємо терті яйця. Знову накриваємо млинцем, змащуємо майонезом і посипаємо тертим сиром і кропом. Так повторюємо до закінчення інгредієнтів.
Залиште готовий тортик у холодильнику на 2 години — так він просочиться і буде ще соковитішим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні картопляні палюшки.