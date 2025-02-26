Рецепт аппетитного печеночного тортика: как приготовить его нежным и сочным (видео)
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Как приготовить печеночный тортик
Печень – это отличный продукт, который поможет вам разнообразить ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные котлеты. Теперь делимся рецептом замечательного печеночного тортика.
Как его приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником tsarlova_n. Это простой и классический рецепт, с которым блюдо получается аппетитным и сочным.
Ингредиенты:
- печень — 400 г
- лук — 1 шт
- мука — 150-200 г
- молоко – пол стакана
- яйца — 3 шт
- масло – 3 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- черный молотый перец
Для начинки:
- майонез
- чеснок
- вареные яйца
- обжаренная морковь и лук
- плавленый сырок
- укроп
Способ приготовления:
- Сбейте вместе блендером печень и лук. Добавьте муку, молоко, яйца и снова взбейте до однородной массы. По вкусу посолите и поперчите.
- Пожарьте блины на сковороде с растительным маслом. Жарьте с обеих сторон до румяной корочки.
- Для начинки отварите и натрите яйца. Нарежьте и обжарьте лук и морковь.
- Начинаем собирать тортик. Готовый блинчик смазываем майонезом и выкладываем морковь и лук. Накрываем еще одним блином.
- Смазываем майонезом и выкладываем тертые яйца. Снова накрываем блином, смазываем майонезом и посыпаем тертым сыром и укропом. Так повторяем до окончания ингредиентов.
Оставьте готовый тортик в холодильнике на 2 часа – так он пропитается и будет еще сочнее. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельные паляшки.