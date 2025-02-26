Рецепт аппетитного печеночного тортика: как приготовить его нежным и сочным (видео)

Как приготовить печеночный тортик

Печень – это отличный продукт, который поможет вам разнообразить ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные котлеты. Теперь делимся рецептом замечательного печеночного тортика.

Как его приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником tsarlova_n. Это простой и классический рецепт, с которым блюдо получается аппетитным и сочным.

Ингредиенты:

печень — 400 г

лук — 1 шт

мука — 150-200 г

молоко – пол стакана

яйца — 3 шт

масло – 3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

черный молотый перец

Для начинки:

майонез

чеснок

вареные яйца

обжаренная морковь и лук

плавленый сырок

укроп

Способ приготовления:

Сбейте вместе блендером печень и лук. Добавьте муку, молоко, яйца и снова взбейте до однородной массы. По вкусу посолите и поперчите. Пожарьте блины на сковороде с растительным маслом. Жарьте с обеих сторон до румяной корочки. Для начинки отварите и натрите яйца. Нарежьте и обжарьте лук и морковь. Начинаем собирать тортик. Готовый блинчик смазываем майонезом и выкладываем морковь и лук. Накрываем еще одним блином. Смазываем майонезом и выкладываем тертые яйца. Снова накрываем блином, смазываем майонезом и посыпаем тертым сыром и укропом. Так повторяем до окончания ингредиентов.

Оставьте готовый тортик в холодильнике на 2 часа – так он пропитается и будет еще сочнее. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельные паляшки.