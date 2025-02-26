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Рецепт аппетитного печеночного тортика: как приготовить его нежным и сочным (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный печеночный тортик
Вкусный печеночный тортик. Фото shuba.life

Как приготовить печеночный тортик

Печень – это отличный продукт, который поможет вам разнообразить ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные котлеты. Теперь делимся рецептом замечательного печеночного тортика.

Как его приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником tsarlova_n. Это простой и классический рецепт, с которым блюдо получается аппетитным и сочным.

Ингредиенты:

  • печень — 400 г
  • лук — 1 шт
  • мука — 150-200 г
  • молоко – пол стакана
  • яйца — 3 шт
  • масло – 3 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • черный молотый перец

Для начинки:

  • майонез
  • чеснок
  • вареные яйца
  • обжаренная морковь и лук
  • плавленый сырок
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Сбейте вместе блендером печень и лук. Добавьте муку, молоко, яйца и снова взбейте до однородной массы. По вкусу посолите и поперчите.
  2. Пожарьте блины на сковороде с растительным маслом. Жарьте с обеих сторон до румяной корочки.
  3. Для начинки отварите и натрите яйца. Нарежьте и обжарьте лук и морковь.
  4. Начинаем собирать тортик. Готовый блинчик смазываем майонезом и выкладываем морковь и лук. Накрываем еще одним блином.
  5. Смазываем майонезом и выкладываем тертые яйца. Снова накрываем блином, смазываем майонезом и посыпаем тертым сыром и укропом. Так повторяем до окончания ингредиентов.

Оставьте готовый тортик в холодильнике на 2 часа – так он пропитается и будет еще сочнее. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельные паляшки.

Теги:
#Рецепт #Печень #Закуска #Майонез