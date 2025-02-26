Як приготувати ідеальні сирники: простий рецепт, з яким впорається навіть дитина (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати їх особливо смачно
Під час тижня Масляної або Колодія їдять багато страв з кисломолочним сиром. Ми ділились рецептом апетитних палюшок. Тепер розповімо, як приготувати базові сирники особливо смачно.
Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко розповіла на своєму кулінарному ютуб-каналі, як приготувати повітряні сирники з апетитними карамелізованими яблуками. Це дуже смачне поєднання, яке чудово підходить для десерту чи перекусу.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний (5% жирності) — 350 г
- Яйце — 1 шт.
- Цукор — 1 ст. л.
- Ванілін — щіпка
- Манна крупа — 20 г (1-2 ст. л.)
- Яблука — 2 шт.
- Цукор (для карамелі) — 2 ст. л.
- Вода (для карамелі) — 1 ст. л.
- Вершкове масло — 1 ст. л.
- Кориця — щіпка
- Вода (для соусу) — 100 мл
- Крохмаль кукурудзяний — 0.5 ч. л.
- Борошно (для панірування)
Спосіб приготування:
- Змішайте сир, цукор, ванілін та яйце. Подрібніть сир блендером або розімніть виделкою. Додайте манну крупу та залиште на 15 хвилин.
- Сформуйте з сирної маси ковбаску, наріжте на шматочки та запаніруйте в борошні. Сформуйте сирники, використовуючи склянку для вирівнювання поверхні.
- Приготуйте карамель, розтопивши цукор з водою на середньому вогні. Додайте нарізані яблука, вершкове масло та корицю.
- Тушкуйте яблука 3 хвилини. Розведіть крохмаль у воді та додайте до яблук. Доведіть соус до кипіння та варіть 2-3 хвилини.
- Розігрійте суміш вершкового масла та олії на середньому вогні. Обсмажте сирники з обох боків до золотистого кольору (3-4 хвилини з кожного боку).
Подавайте сирники гарячими з карамелізованими яблуками. Загалом, підійде будь-який солодкий соус або сметана. Також ми ділились рецептом чудового яблучного пирога.