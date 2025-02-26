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Як приготувати ідеальні сирники: простий рецепт, з яким впорається навіть дитина (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт золотистих сирників з яблуками
Рецепт золотистих сирників з яблуками. Фото Катерина Тарасенко

Як приготувати їх особливо смачно

Під час тижня Масляної або Колодія їдять багато страв з кисломолочним сиром. Ми ділились рецептом апетитних палюшок. Тепер розповімо, як приготувати базові сирники особливо смачно.

Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко розповіла на своєму кулінарному ютуб-каналі, як приготувати повітряні сирники з апетитними карамелізованими яблуками. Це дуже смачне поєднання, яке чудово підходить для десерту чи перекусу.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний (5% жирності) — 350 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Ванілін — щіпка
  • Манна крупа — 20 г (1-2 ст. л.)
  • Яблука — 2 шт.
  • Цукор (для карамелі) — 2 ст. л.
  • Вода (для карамелі) — 1 ст. л.
  • Вершкове масло — 1 ст. л.
  • Кориця — щіпка
  • Вода (для соусу) — 100 мл
  • Крохмаль кукурудзяний — 0.5 ч. л.
  • Борошно (для панірування)

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сир, цукор, ванілін та яйце. Подрібніть сир блендером або розімніть виделкою. Додайте манну крупу та залиште на 15 хвилин.
  2. Сформуйте з сирної маси ковбаску, наріжте на шматочки та запаніруйте в борошні. Сформуйте сирники, використовуючи склянку для вирівнювання поверхні.
  3. Приготуйте карамель, розтопивши цукор з водою на середньому вогні. Додайте нарізані яблука, вершкове масло та корицю.
  4. Тушкуйте яблука 3 хвилини. Розведіть крохмаль у воді та додайте до яблук. Доведіть соус до кипіння та варіть 2-3 хвилини.
  5. Розігрійте суміш вершкового масла та олії на середньому вогні. Обсмажте сирники з обох боків до золотистого кольору (3-4 хвилини з кожного боку).

Подавайте сирники гарячими з карамелізованими яблуками. Загалом, підійде будь-який солодкий соус або сметана. Також ми ділились рецептом чудового яблучного пирога.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Масляна #Сирники