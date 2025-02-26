Як приготувати ідеальні сирники: простий рецепт, з яким впорається навіть дитина (відео)

Як приготувати їх особливо смачно

Під час тижня Масляної або Колодія їдять багато страв з кисломолочним сиром. Ми ділились рецептом апетитних палюшок. Тепер розповімо, як приготувати базові сирники особливо смачно.

Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко розповіла на своєму кулінарному ютуб-каналі, як приготувати повітряні сирники з апетитними карамелізованими яблуками. Це дуже смачне поєднання, яке чудово підходить для десерту чи перекусу.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний (5% жирності) — 350 г

Яйце — 1 шт.

Цукор — 1 ст. л.

Ванілін — щіпка

Манна крупа — 20 г (1-2 ст. л.)

Яблука — 2 шт.

Цукор (для карамелі) — 2 ст. л.

Вода (для карамелі) — 1 ст. л.

Вершкове масло — 1 ст. л.

Кориця — щіпка

Вода (для соусу) — 100 мл

Крохмаль кукурудзяний — 0.5 ч. л.

Борошно (для панірування)

Спосіб приготування:

Змішайте сир, цукор, ванілін та яйце. Подрібніть сир блендером або розімніть виделкою. Додайте манну крупу та залиште на 15 хвилин. Сформуйте з сирної маси ковбаску, наріжте на шматочки та запаніруйте в борошні. Сформуйте сирники, використовуючи склянку для вирівнювання поверхні. Приготуйте карамель, розтопивши цукор з водою на середньому вогні. Додайте нарізані яблука, вершкове масло та корицю. Тушкуйте яблука 3 хвилини. Розведіть крохмаль у воді та додайте до яблук. Доведіть соус до кипіння та варіть 2-3 хвилини. Розігрійте суміш вершкового масла та олії на середньому вогні. Обсмажте сирники з обох боків до золотистого кольору (3-4 хвилини з кожного боку).

Подавайте сирники гарячими з карамелізованими яблуками. Загалом, підійде будь-який солодкий соус або сметана. Також ми ділились рецептом чудового яблучного пирога.