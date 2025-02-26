Как приготовить идеальные сырники: простой рецепт, с которым справится даже ребенок (видео)
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Как приготовить их особенно вкусно
Во время недели Масленицы или Колодия едят много блюд с творогом. Мы делились рецептом аппетитных свиней. Теперь расскажем, как приготовить базовые сырники особенно вкусно.
Кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко рассказала на своем кулинарном ютуб-канале, как приготовить воздушные сырники с аппетитными карамелизированными яблоками. Это очень вкусное сочетание, которое отлично подходит для десерта или перекуса.
Ингредиенты:
- Творог (5% жирности) – 350 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Ванилин — щепотка
- Манная крупа – 20 г (1-2 ст. л.)
- Яблоки – 2 шт.
- Сахар (для карамели) – 2 ст. л.
- Вода (для карамели) – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Корица — щепотка
- Вода (для соуса) – 100 мл
- Крахмал кукурузный – 0.5 ч. л.
- Мука (для панировки)
Способ приготовления:
- Смешайте творог, сахар, ванилин и яйцо. Измельчите сыр блендером или разомните вилкой. Добавить манную крупу и оставить на 15 минут.
- Сформируйте из сырной массы колбаску, нарежьте на кусочки и запанируйте в муке. Сформируйте сырники, используя стакан для выравнивания поверхности.
- Приготовьте карамель, расплавив сахар с водой на среднем огне. Добавьте нарезанные яблоки, сливочное масло и корицу.
- Тушите яблоки 3 минуты. Разведите крахмал в воде и добавьте в яблоки. Доведите соус до кипения и варите 2-3 минуты.
- Разогрейте смесь сливочного масла и растительного масла на среднем огне. Обжарьте сырники по бокам до золотистого цвета (3-4 минуты с каждой стороны).
Подавайте сырники горячими с карамелизированными яблоками. В общем, подойдет любой сладкий соус или сметана. Также мы делились рецептом чудесного яблочного пирога.