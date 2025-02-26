Как приготовить идеальные сырники: простой рецепт, с которым справится даже ребенок (видео)

Как приготовить их особенно вкусно

Во время недели Масленицы или Колодия едят много блюд с творогом. Мы делились рецептом аппетитных свиней. Теперь расскажем, как приготовить базовые сырники особенно вкусно.

Кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко рассказала на своем кулинарном ютуб-канале, как приготовить воздушные сырники с аппетитными карамелизированными яблоками. Это очень вкусное сочетание, которое отлично подходит для десерта или перекуса.

Ингредиенты:

Творог (5% жирности) – 350 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Ванилин — щепотка

Манная крупа – 20 г (1-2 ст. л.)

Яблоки – 2 шт.

Сахар (для карамели) – 2 ст. л.

Вода (для карамели) – 1 ст. л.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Корица — щепотка

Вода (для соуса) – 100 мл

Крахмал кукурузный – 0.5 ч. л.

Мука (для панировки)

Способ приготовления:

Смешайте творог, сахар, ванилин и яйцо. Измельчите сыр блендером или разомните вилкой. Добавить манную крупу и оставить на 15 минут. Сформируйте из сырной массы колбаску, нарежьте на кусочки и запанируйте в муке. Сформируйте сырники, используя стакан для выравнивания поверхности. Приготовьте карамель, расплавив сахар с водой на среднем огне. Добавьте нарезанные яблоки, сливочное масло и корицу. Тушите яблоки 3 минуты. Разведите крахмал в воде и добавьте в яблоки. Доведите соус до кипения и варите 2-3 минуты. Разогрейте смесь сливочного масла и растительного масла на среднем огне. Обжарьте сырники по бокам до золотистого цвета (3-4 минуты с каждой стороны).

Подавайте сырники горячими с карамелизированными яблоками. В общем, подойдет любой сладкий соус или сметана. Также мы делились рецептом чудесного яблочного пирога.