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Как приготовить идеальные сырники: простой рецепт, с которым справится даже ребенок (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт золотистых сырников с яблоками
Рецепт золотистых сырников с яблоками. Фото Катерина Тарасенко

Как приготовить их особенно вкусно

Во время недели Масленицы или Колодия едят много блюд с творогом. Мы делились рецептом аппетитных свиней. Теперь расскажем, как приготовить базовые сырники особенно вкусно.

Кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко рассказала на своем кулинарном ютуб-канале, как приготовить воздушные сырники с аппетитными карамелизированными яблоками. Это очень вкусное сочетание, которое отлично подходит для десерта или перекуса.

Ингредиенты:

  • Творог (5% жирности) – 350 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Манная крупа – 20 г (1-2 ст. л.)
  • Яблоки – 2 шт.
  • Сахар (для карамели) – 2 ст. л.
  • Вода (для карамели) – 1 ст. л.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Корица — щепотка
  • Вода (для соуса) – 100 мл
  • Крахмал кукурузный – 0.5 ч. л.
  • Мука (для панировки)

Способ приготовления:

  1. Смешайте творог, сахар, ванилин и яйцо. Измельчите сыр блендером или разомните вилкой. Добавить манную крупу и оставить на 15 минут.
  2. Сформируйте из сырной массы колбаску, нарежьте на кусочки и запанируйте в муке. Сформируйте сырники, используя стакан для выравнивания поверхности.
  3. Приготовьте карамель, расплавив сахар с водой на среднем огне. Добавьте нарезанные яблоки, сливочное масло и корицу.
  4. Тушите яблоки 3 минуты. Разведите крахмал в воде и добавьте в яблоки. Доведите соус до кипения и варите 2-3 минуты.
  5. Разогрейте смесь сливочного масла и растительного масла на среднем огне. Обжарьте сырники по бокам до золотистого цвета (3-4 минуты с каждой стороны).

Подавайте сырники горячими с карамелизированными яблоками. В общем, подойдет любой сладкий соус или сметана. Также мы делились рецептом чудесного яблочного пирога.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Масленица #Сырники