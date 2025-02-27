Рус

Від цієї ніжної рибки неможливо відірватися: як смачно запекти дорадо з лимоном (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пряна, ароматна та дуже смачна морська риба
Пряна, ароматна та дуже смачна морська риба. Фото instagram.com

Швидка та апетитна страва, яку можна подати до святкового столу

Риба є чудовою заміною м'ясу, адже з неї можна приготувати різноманітні смачні страви. Так, рибку можна маринувати, тушкувати чи запікати.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати надзвичайно ніжну та смачну дорадо з лимоном. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як смачно запекти дорадо

Інгредієнти:

  • риба дорадо – 2 шт.;
  • сіль – 1,5 ч. л.;
  • перець;
  • сік лимона;
  • олія – 3-4 ст. л.;
  • приправа до риби – 2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, вийняти нутрощі.

2.Змішати спеції.

3.Нарізати 2 цибулини та болгарський перець.

4.На фольгу викласти овочі.

5.Рибу з усіх сторін смастити заправкою.

6.Сформувати з фольги "човник".

7.Випікати за температури 180 градусів 25-30 хвилин.

8.Перед подачею ще полити лимонним соком.

Теги:
#Риба #Готуємо вдома #дорадо