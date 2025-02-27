Від цієї ніжної рибки неможливо відірватися: як смачно запекти дорадо з лимоном (відео)

Швидка та апетитна страва, яку можна подати до святкового столу

Риба є чудовою заміною м'ясу, адже з неї можна приготувати різноманітні смачні страви. Так, рибку можна маринувати, тушкувати чи запікати.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати надзвичайно ніжну та смачну дорадо з лимоном. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як смачно запекти дорадо

Інгредієнти:

риба дорадо – 2 шт.;

сіль – 1,5 ч. л.;

перець;

сік лимона;

олія – 3-4 ст. л.;

приправа до риби – 2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, вийняти нутрощі.

2.Змішати спеції.

3.Нарізати 2 цибулини та болгарський перець.

4.На фольгу викласти овочі.

5.Рибу з усіх сторін смастити заправкою.

6.Сформувати з фольги "човник".

7.Випікати за температури 180 градусів 25-30 хвилин.

8.Перед подачею ще полити лимонним соком.