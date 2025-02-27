Від цієї ніжної рибки неможливо відірватися: як смачно запекти дорадо з лимоном (відео)
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Швидка та апетитна страва, яку можна подати до святкового столу
Риба є чудовою заміною м'ясу, адже з неї можна приготувати різноманітні смачні страви. Так, рибку можна маринувати, тушкувати чи запікати.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати надзвичайно ніжну та смачну дорадо з лимоном. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".
Як смачно запекти дорадо
Інгредієнти:
- риба дорадо – 2 шт.;
- сіль – 1,5 ч. л.;
- перець;
- сік лимона;
- олія – 3-4 ст. л.;
- приправа до риби – 2 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Рибу почистити, вийняти нутрощі.
2.Змішати спеції.
3.Нарізати 2 цибулини та болгарський перець.
4.На фольгу викласти овочі.
5.Рибу з усіх сторін смастити заправкою.
6.Сформувати з фольги "човник".
7.Випікати за температури 180 градусів 25-30 хвилин.
8.Перед подачею ще полити лимонним соком.