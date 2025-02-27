От этой нежной рыбки невозможно оторваться: как вкусно запечь дорадо с лимоном (видео)

Быстрое и аппетитное блюдо, которое можно подать на праздничный стол

Рыба является отличной заменой мяса, ведь из нее можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Так, рыбку можно мариновать, тушить или запекать.

Сегодня мы предлагаем приготовить очень нежное и вкусное дорадо с лимоном. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".

Как вкусно запечь дорадо

Ингредиенты:

рыба дорадо – 2 шт.;

соль – 1,5 ч. л.;

перец;

сок лимона;

масло – 3-4 ст. л.;

приправа к рыбе – 2 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Рыбу почистить, вынуть внутренности.

2.Смешать специи.

3.Нарезать 2 луковицы и болгарский перец.

4.На фольгу выложить овощи.

5.Рыбу со всех сторон смазать заправкой.

6.Сформировать из фольги "челнок".

7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

8. Перед подачей еще полить лимонным соком.