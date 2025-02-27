М'ясо вийде ніжним та соковитим: ці рулетики з грибами та сиром зметуть зі столу першими (відео)

Ця страва прикрасить будь-яке застілля

Господині люблять куряче м'ясо за смак та швидкість приготування. Однак дехто побоюється, що м'ясо може вийти сухим та несмачним.

Знаючи деякі секрети з курячого м'яса можна приготувати соковиті відбивні. Або ж звернути увагу на рецепт курячих рулетиків зі смачною начинкою всередині, рецептом яких з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати рулетики з грибами та сиром

Інгредієнти:

фарш з курячих стегон – 600 г;

Для начинки:

печериці – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

вершки 20 % – 70 мл вершків 20%;

борошно – 1/2 ст.л. борошна;

трохи зелені (петрушка, зелена цибуля,кріп);

сир моцарела – 100 г;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити гриби з дрібно нарізаною цибулею на сковорідці з додаванням солі.

2.Коли гриби підрумʼяняться, додати вершки та борошно, ретельно перемішати.

3.В курячий фарш додати сіль і ретельно перемішати.

4.Розділити фарш на 5 рівних частин.

5.На рукав для запікання викласти одну порцію фаршу, розрівняти рівномірно.

6.На середину викласти начинку з грибів, зелень та шматочки сиру моцарела. Сформувати рулетик, обваляти його в панірувальних сухарях.

7.Розігріти духовку до 200 градусів з конвекцією і запікати до золотистої скоринки (приблизно 20 хвилин).