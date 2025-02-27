М'ясо вийде ніжним та соковитим: ці рулетики з грибами та сиром зметуть зі столу першими (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця страва прикрасить будь-яке застілля
Господині люблять куряче м'ясо за смак та швидкість приготування. Однак дехто побоюється, що м'ясо може вийти сухим та несмачним.
Знаючи деякі секрети з курячого м'яса можна приготувати соковиті відбивні. Або ж звернути увагу на рецепт курячих рулетиків зі смачною начинкою всередині, рецептом яких з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати рулетики з грибами та сиром
Інгредієнти:
- фарш з курячих стегон – 600 г;
Для начинки:
- печериці – 200 г;
- цибуля – 1 шт.;
- вершки 20 % – 70 мл вершків 20%;
- борошно – 1/2 ст.л. борошна;
- трохи зелені (петрушка, зелена цибуля,кріп);
- сир моцарела – 100 г;
- спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Обсмажити гриби з дрібно нарізаною цибулею на сковорідці з додаванням солі.
2.Коли гриби підрумʼяняться, додати вершки та борошно, ретельно перемішати.
3.В курячий фарш додати сіль і ретельно перемішати.
4.Розділити фарш на 5 рівних частин.
5.На рукав для запікання викласти одну порцію фаршу, розрівняти рівномірно.
6.На середину викласти начинку з грибів, зелень та шматочки сиру моцарела. Сформувати рулетик, обваляти його в панірувальних сухарях.
7.Розігріти духовку до 200 градусів з конвекцією і запікати до золотистої скоринки (приблизно 20 хвилин).